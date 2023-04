Geldgeschenke sind zu wenig

Die Wählerinnen und Wähler haben es wieder getan – den Regierenden einen Denkzettel verpasst. In Kärnten war es die SPÖ, in Salzburg war es jetzt wie in Niederösterreich die ÖVP, die das Fett abkriegte. Die FPÖ profitierte wie in Niederösterreich von dieser Proteststimmung. Die SPÖ taumelte in die Bedeutungslosigkeit, obwohl sie weder im Bund noch im Land in der Regierung vertreten war. Und die KPÖ ist plötzlich wieder da – und will gar nicht regieren.

Doch was bedeutet das Ergebnis für Niederösterreich? Die Reaktionen aus den Parteien fielen wenig überraschend aus. Die VPNÖ sieht die politischen Ränder gestärkt, die FPÖ einen Sieg für Heimat, Freiheit und Sicherheit, die SPÖ einen Auftrag zur Einigkeit innerhalb der Partei. Grüne und NEOS fürchten, dass die ÖVP auch in Salzburg mit der FPÖ koalieren wird.

Doch so einfach, wie es sich jetzt die Parteien machen, ist es nicht. Denn wie in Niederösterreich war in Salzburg die Teuerung das zentrale Wahlmotiv. Just gegen diese Teuerung vermeinten Land und Bund doch genug getan zu haben: Sie schütteten in den vergangenen Monaten aus diversen Töpfen Milliarden Euro aus, um mit Zuschüssen und Sonderzahlungen die Teuerung für uns erträglicher zu machen. Milliarden-Pakete hielten auch in der Corona-Zeit die Wirtschaft – und damit zehntausende Jobs – am Leben.

Abgesehen davon, dass sich wieder einmal bewahrheitete, dass Dankbarkeit keine politische Kategorie ist, bleibt vor allem eine Erkenntnis: Viele Menschen glauben nicht mehr daran, dass die Regierenden einen sinnvollen Plan für die Zukunft haben. Deshalb machen sie das Kreuzerl bei jenen, die (scheinbar) einfache Antworten auf komplexe Fragen haben. Die beste Antwort der Regierenden darauf ist es, mit nachvollziehbarem eigenen Handeln zu überzeugen. Die Zeit dafür läuft Schwarz-Grün langsam davon – spätestens im Herbst 2024 droht bei der Nationalratswahl das blaue und vielleicht auch KPÖ-dunkelrote Wunder.