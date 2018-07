In der Steiermark wollen Voitsberg und Bärnbach fusionieren. Die neue Stadtgemeinde hat dann 15.000 Einwohner. Die Hoffnung der beiden Bürgermeister: Geld sparen durch die Nutzung von Synergieeffekten und ein größeres Gewicht im Standort-Wettbewerb.

In Niederösterreich ist die Zusammenlegung von Gemeinden fast 50 Jahre nach der letzten Fusionswelle immer noch ein heißes Eisen. Obwohl sich die Welt gerade in den kleinen Gemeinden rasant verändert hat. Arbeitsplätze vor Ort gibt es kaum, die Menschen pendeln in die Städte. Wo es früher Bäcker, Fleischhauer und Greißler gab, können sich oft nicht einmal ein Nahversorger oder ein Dorfwirtshaus halten. Feuerwehren sind die letzten Bastionen der Dorfgemeinschaft.

Daher mag es verwundern, dass Kleingemeinden mit wenigen hundert Einwohnern immer noch eigenständig sein wollen. Welches Service haben die Bürger zu erwarten, wenn das Gemeindeamt nur an einem Tag pro Woche offen hat – und das zu einer Zeit, in der ohnehin nur wenige im Ort sind? Wer zahlt notwendige Investitionen in Kanal und Wasserleitung zurück, deren Kosten sich auf immer weniger Köpfe aufteilen? Genau diese Fragen beinhalten bereits die Antwort: Wenn ein Ort schon alles verloren hat, ist die Eigenständigkeit das Letzte, das die Bewohner noch verteidigen können – das Gefühl, selbst zu entscheiden, was vor der eigenen Haustüre passiert. Demokratiepolitisch mag es bedenklich sein, wenn jeder Siebente im 98-Einwohner-Ort Großhofen selbst im Gemeinderat sitzt. In der Praxis wiegt aber wohl das Wir-Gefühl schwerer als eine schiefe Optik bei Entscheidungen des Gemeinderates.

Die Macht des Faktischen wird eine Zeitenwende bringen. Zwei Drittel der Gemeinden werden in den nächsten zehn Jahren ums nackte Überleben kämpfen, prophezeit Gemeindebundpräsident Alfred Riedl. Die Gemeinden werden darauf mit noch mehr Kooperationen reagieren. In vielen Fällen wird das nicht reichen. Entscheidend ist dann, dass die Politik die Bürger davon überzeugt, dass Gemeinden zuerst einmal Verwaltungseinheiten sind, die mit unserem Steuergeld bezahlt werden. Und, dass eine Gemeinde-Zusammenlegung ein Prozess ist, den die Bürger selbst mitgestalten können und der nicht heißen muss, dass ihr Ort seine Identität verliert.