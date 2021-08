Selten stand in den Ferien so oft die Schule im Fokus wie in diesem Sommer. Das hat mehr mit Corona als mit einer Flaute an medienrelevanten Themen zu tun. Neben den nun präsentierten Plänen für den Schulbetrieb ab Herbst (siehe NÖN Landesseiten) wirkt sich die Veränderung des Schulwesens durch die Pandemie immer stärker aus: im Positiven wie im Negativen. Erfreulich ist, dass bei der ohnehin meist technikaffineren Jugend die Digitalisierung mit einem Schlag auch im Unterricht angekommen ist. Das bietet mehr Flexibilität und eine gute Basis für den von der Regierung im Herbst geplanten Startschuss zum Digitalisierungsschub in den Bildungseinrichtungen.

Damit wäre aber Teil eins der Plus-Minus-Liste schon erledigt. Die durch Lockdowns verschärften Lernschwächen müssen mit 40.000 Sommerschulplätzen kompensiert werden. Auch die psychischen Probleme bei Kindern aufgrund der Vereinsamung in dieser Zeit wirken noch nach. Die Zwangsschließungen haben die Bedeutung der Schule als wichtigste soziale Einrichtung für unsere Jugend wieder ins Bewusstsein gerückt. Jedoch leider nicht bei allen.

Wie die NÖN als erstes Medium berichtete, führen von Eltern befürchtete Unwägbarkeiten wie Corona-Tests zu zehn Prozent mehr Schulabmeldungen in NÖ. Diese Kinder müssen ab Herbst alleine zu Hause unterrichtet werden und entfernen sich so noch weiter aus der Gemeinschaft. Auswirkungen hat auch der durch Corona entfallene Schwimmunterricht – die Zahl der Nichtschwimmer steigt.

All diese Kollateralschäden der Krise muss die Gesellschaft gemeinsam beseitigen. Hilfreich ist dabei, wenn sich alle (auch Eltern und Schule) ihrer Kernaufgaben bewusst sind.