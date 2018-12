Es ist ein Trend, der vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit Hochsaison hat: Immer mehr Österreicher kaufen online ein. Schließlich lässt sich so gut wie alles von daheim aus bequem per Mausklick bestellen. Die Ware wird bis zur Haustür geliefert – und wenn’s nicht passt oder gefällt, kann das Paket gratis zurückgesandt werden. Schon zumindest jedes siebente Packerl unterm Christbaum wird heuer vom Online-Zustelldienst geliefert.

Doch was für viele, die dem Trubel in den Geschäften ausweichen wollen, ein Segen ist, wirkt für den Handel in Niederösterreichs Gemeinden wie ein Fluch. Zuerst waren es die großen Einkaufszentren, die viele Innenstädte aussterben haben lassen. Jetzt kommt mit Online-Riesen wie Amazon neue Konkurrenz dazu. Die Konzerne können viel billiger anbieten und zahlen im Gegensatz zu den heimischen Unternehmern in unserem Land keine Steuern.

Aber was dagegen tun? Gebetsmühlenartig werden in der Werbung die Botschaften der Wirtschaftskammer getrommelt, bei heimischen Betrieben einzukaufen. Mit begrenztem Erfolg. Schließlich kann auch niemandem verübelt werden, ein und dasselbe Produkt um 30 Prozent billiger kaufen zu wollen.

Das heißt, auch der heimische Handel muss sich für das Digitalisierungszeitalter neu aufstellen. Einerseits mit eigenen Online-Angeboten. Andererseits kann nach wie vor mit Service, Freundlichkeit und regionalen Produkten sehr gut gepunktet werden. Gerade bei Letzteren ist Nachfrage und Bewusstsein enorm gestiegen. Warum also nicht mehr heimische Waren schenken? Sie machen bestimmt Freude – und dazu auch noch ein ruhiges Gewissen!