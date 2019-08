Kommende Woche beginnt für Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler wieder der Ernst des Lebens. Rechtzeitig vor dem Schulstart warnt SOS-Kinderdorf die Eltern und Schulvertreter davor, den Kindern und Jugendlichen zu viel Leistungsdruck aufzubürden.

Hintergrund für den Appell ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Demnach leiden mehr als die Hälfte der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren unter zu viel Schulstress. Mit dem verpflichtenden Comeback der Ziffernnoten ab der zweiten Volksschulklasse steigt die Angst, dass auch die Jüngsten mehr Druck verspüren.

Doch „drucklos“ Leistungen einzufordern geht nicht, zumal die PISA-Tests regelmäßig Lern-Defizite im internationalen Vergleich aufzeigen. Reformpädagogiken wie jene nach Montessori (dort setzt man auf den natürlichen Wissensdurst der Kinder) mögen in der Grundstufe eine Alternative sein, funktionieren aber als Vorbereitung aufs reale Leben nur bedingt. Spätestens im Beruf oder Studium wartet der Leistungsdruck unabdingbar.

Dennoch gibt es Möglichkeiten, den Stress der Kinder zu lindern. Eltern sollten Noten nicht als Druckmittel einsetzen. Und den Schülern muss außerhalb der Klasse genügend Freiraum geboten werden. Weniger ist oft mehr. Vom Schulhof zum Gitarrenunterricht und dann zum Sporttraining – solche Tagesabläufe bereiten noch so talentierten Kindern Stress.

Daneben kann auch die Politik ihren Teil zum stressfreieren Schulalltag beisteuern. Die Veränderung in der Gesellschaft schreit förmlich nach einem verpflichtenden Fach Medienkompetenz. Denn es sind auch die sozialen Medien, die in all ihren Facetten der Jugend mittlerweile täglich Kopfzerbrechen bereiten.