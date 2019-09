Ein einziges Mal hat Martin Huber auf Facebook allen gratuliert, die an diesem Tag Geburtstag haben – am 20. April 2014. Just am 125. Geburtstag von Adolf Hitler. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist, liegt bei nullkommairgendwas. Dachte sich auch die NÖN-Redaktion und begann gemeinsam mit der Tageszeitung „Der Standard“ mit Recherchen. Der damalige Zeitplan: die Veröffentlichung der Story am Montag dieser Woche.

Das Muster bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit: Die FPÖ dementiert sicherheitshalber. Stellen sich die Beweise als stichhaltig heraus, rudert sie zurück – und irgendwann folgen Konsequenzen. Diesmal kam alles anders: FPÖ-Chef Norbert Hofer reagierte bereits auf die Recherchen, machte erstmals von seinen neuen Vollmachten Gebrauch und schloss den Blindenmarkter aus der Partei aus. Ohne mit dem gefallenen FPÖ-Landtagsklubchef selbst zu sprechen, wie Huber im NÖN-Interview beteuert.

Eine Woche vor der Wahl demonstrierte Hofer damit nicht nur Stärke, sondern signalisierte auch sein Bemühen, rigoros gegen die ständigen „Einzelfälle“ in der FPÖ vorzugehen. Viel anderes blieb ihm nicht übrig – wenn die FPÖ noch Chancen auf eine künftige Regierungsbeteiligung haben will. Die FPÖ lieferte mit der Causa Huber jetzt den unrühmlichen Höhepunkt eines Wahlkampfs, in dem auch ÖVP und SPÖ nie so richtig Tritt fassten. Die Gretchenfrage „Wir hältst du es mit den Blauen?“ ist nun willkommener Anlass zu übertünchen, dass dieser Wahlkampf bislang sehr oft im Zeichen der Bewältigung länger oder kürzer vergangener Ereignisse und Skandale stand – und nur selten der Zukunftsfragen.