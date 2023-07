Ihre NÖN gibt es jetzt täglich

Über 150 Jahre ist es her, dass der St. Pöltner Bote – der Vorläufer der St. Pöltner Zeitung und damit der NÖ Nachrichten – gegründet wurde. Damit ist die NÖN nach der Tageszeitung „Die Presse“ die zweitälteste Zeitung Österreichs – die „Wiener Zeitung“ gibt es ja als gedruckte, regelmäßig erscheinende Zeitung nicht mehr.

Diese lange Tradition verpflichtet – sie verpflichtet zu hohem journalistischen und ethischen Anspruch, zu regionaler und lokaler Verbundenheit sowie dazu, das Medienangebot stets der Zeit entsprechend weiterzuentwickeln. So kamen die ersten Ausgaben des St. Pöltner Boten noch ohne Fotos aus, die Texte waren in Kurrent geschrieben. In den 1980er-Jahren wurde aus dem in Österreich ungeliebten Großformat ein Kleinformat – der Grundstein dafür, die NÖN als Zeitung für die ganze Bevölkerung zu etablieren, war damit gelegt.

Heute ist die NÖN nicht nur die stärkste Medienmarke Niederösterreichs. Sie ist auch die reichweitenstärkste. Wir erreichen mit unserer Berichterstattung auch mehr Menschen als jemals zuvor – neben den 400.000 regelmäßigen Leserinnen und Lesern der Printausgabe sind es aktuell 1,2 Millionen Menschen, die zumindest einmal pro Monat einen NÖN-Artikel online lesen. Das ist in Zeiten, in denen andere Medien über Rückgänge klagen, ein enormer Erfolg, den wir Ihnen – liebe Leserinnen und Leser – verdanken.

Tägliche Nachrichten Mehr Online-Angebot: Die NÖN kommt jetzt jeden Tag

Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und machen die NÖN zum tagesaktuellen Online-Medium. Weil wir der Meinung sind, dass es in Niederösterreich enorm viel zu berichten gibt. Weil wir davon überzeugt sind, dass sich Niederösterreich ein Medium mit täglichen Nachrichten aus allen Regionen verdient hat. Weil wir glauben, dass unsere schnelllebige Zeit eine kompetente Ergänzung zu einer Wochenzeitung braucht – und wer ist in Niederösterreich kompetenter, über die aktuellen Ereignisse zu berichten und sie zu bewerten, als die Journalistinnen und Journalisten der NÖN?

Tagesaktuell heißt aber nicht, dass wir unsere Ansprüche reduzieren. Sie können online auf dieselbe NÖN-Qualität bauen wie in der Printausgabe. Denn wir fühlen uns nicht nur unserem Redaktionsstatut verpflichtet, das die Unabhängigkeit der Redaktion absichert, sondern vor allem Ihnen, den Leserinnen und Lesern. Einmal pro Woche in der gedruckten Zeitung und jetzt auch täglich online.