Ein großes Möbelhaus in Niederösterreich. Die Geschäftsführung sucht seit einigen Jahren einen neuen Küchenchef – ohne Erfolg. Der (renommierte) Arbeitgeber ist ratlos. Das ist der Zeitpunkt für die typischen Begründungen: „In der Gastronomie musst du rund um die Uhr hackeln und verdienst nichts.“ Diese Argumente greifen in dem Beispiel zu kurz. Die Arbeitszeiten sind geregelt. Mit dem Einrichtungshaus schließt auch das Restaurant. Und der Job ist mit einem Gehalt von netto jenseits der 2.000 Euro angemessen dotiert.

Was läuft also schief im Land? Wollen die wenigsten noch einer „gestandenen“ Arbeit nachgehen? Warum fehlen beinahe jedem zweiten Betrieb die Fachkräfte? Die Antworten darauf sind vielfältig: Die Gesellschaft ist verwöhnt. Das Sozialsystem motiviert noch immer mehr zum Daheimbleiben, als einen Job anzunehmen. Die Jugendlichen wollen oder sollen um jeden Preis eine höhere Schule und noch besser die Universität besuchen. Und nicht alle Arbeitsbedingungen sind so ansprechend, wie in obigem Beispiel.

Eine Antwort auf den Fachkräftemangel hat das Land NÖ mit den Sozialpartnern ausverhandelt. 46 Millionen Euro werden 2019 investiert, um allen Jugendlichen unter 25 Jahren die Ausbildungsgarantie für einen Lehrberuf zu gewährleisten. Darüber hinaus werden in neuen Jugendbildungszentren die Fähigkeiten jedes Einzelnen bei der Berufsorientierung noch gezielter getestet. Das ist eine nötige Hilfestellung bei der so schwierigen Wahl der richtigen Ausbildung.

Parallel dazu sind weitere Schritte nötig, die mit Geld nur schwer zu kaufen sind. Denn vor allem das Image des Lehrberufs muss weiter aufpoliert werden. In der Gesellschaft im Allgemeinen – bei Eltern im Speziellen. Denn in der entscheidenden Phase drängen die Erziehungsberechtigten ihre Kinder gern dahin, es vielleicht doch lieber mit einer höheren Schule zu versuchen. Die Lehre geht als Notlösung ja immer noch. Auch deshalb schwebt schnell der Nimbus des Versagens über dem Lehrlings-Begriff. Was völlig falsch ist.

Wer sich einmal im Leben ein Haus gebaut hat bzw. bauen hat lassen, weiß gutes Handwerk erst richtig zu schätzen. Darüber hinaus hält auch die Lebenseinkommenskurve von tüchtigen Facharbeitern mit jener von vielen Akademikern jeden Vergleich stand.

