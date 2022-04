In die Natur statt aufs Sofa

Werbung

Im Jahr drei nach dem Corona-Ausbruch sind wir es schon gewohnt: Das Frühjahr kommt – und mit ihm verschwindet das Virus schön langsam. Zumindest aus der öffentlichen Wahrnehmung – bis zum Herbst.

Was bleibt, sind die Schäden – auf der einen Seite in Form von Long-Covid, auf der anderen Seite in Form von gesellschaftlichen Verwerfungen. Während bei uns Erwachsenen noch nicht absehbar ist, was die vergangenen beiden Jahre mit uns gemacht haben, ist der Blick auf unsere Kinder schon klarer. Zumindest, wenn es um den körperlichen Zustand geht. Jedes vierte Volksschulkind ist übergewichtig – vor Corona war es jedes fünfte. Der Anteil extrem adipöser Kinder verdoppelte sich sogar.

Der Befund ist also da, die Medizin dagegen auch: mehr Bewegung und richtige Ernährung. Gerade jetzt im Frühjahr sollte es für jedes Kind ein Leichtes sein, dem an sich natürlichen Bewegungsdrang nachzugeben – im Freien mit Freundinnen und Freunden herumzutollen, Fußball auf der echten Wiese und nicht nur vor dem Bildschirm zu spielen oder einfach nur die Natur als Spielplatz zu nutzen.

Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es vor allem in unseren Städten nicht so toll aus. Spielende (und damit auch lärmende) Kinder wollen wir in den Innenhöfen unserer Wohnhausanlagen nicht haben, auf öffentlichen Plätzen sind sie auch nicht willkommen und in manchen Parks müssen die Eltern schon eine kräftige Portion Mut aufbringen, um ihre Kinder spielen zu lassen.

Die Antwort der Politik: Die tägliche Turnstunde soll es richten – irgendwann. Die sofort umsetzbare Antwort: Spielende Kinder sollten nicht zuerst als Störenfriede gesehen werden, sondern auch mal Lärm machen dürfen. Das ist nicht nur gesund für Körper und Psyche der Kinder, sondern – nach etwas Umgewöhnungszeit – auch für uns Erwachsene. Ganz abgesehen davon, dass wir auch selbst mal die Bewegung in der Natur dem abendlichen Knotzen vor dem TV-Gerät vorziehen könnten.