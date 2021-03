Seit 1925 gibt es in Österreich ein Amtsgeheimnis. Und während in anderen entwickelten Staaten mittlerweile das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Information mehr zählt als Amtsverschwiegenheit, wiehert bei uns immer noch der Amtsschimmel. Manchmal laut, manchmal eher leise – aber er wiehert und sorgt dafür, dass Informationen aus den Amtsstuben in Bund, Land und Gemeinden immer noch den Hauch des Exklusiven haben. Das ist nicht zuletzt deshalb grotesk, weil ja keine Behörde ein Selbstzweck ist, sondern in letzter Konsequenz eigentlich dem Volk zu dienen hat – und deshalb auch von diesem bezahlt wird.

Amtsgeheimnis-Aus Spagat um Datenschutz droht

Die türkis-grüne Bundesregierung steht nun kurz davor, das zu schaffen, was die Vorgänger nicht geschafft haben: ein Gesetz, das allen das Recht auf Information gibt und das Amtsgeheimnis endlich ins Ausgedinge schickt. Der vorliegende Gesetzesentwurf zeigt aber noch Schwächen, die vor allem die 573 Gemeinden im Land vor große Herausforderungen stellen. Sie stehen künftig ganz vorne bei der Frage, was schwerer wiegt – das öffentliche Interesse oder der Datenschutz?

Vor allem für kleine Kommunen, die oft nicht die juristische Expertise von Magistraten oder Stadtämtern haben, ist diese Abwägung der Interessen eine Gratwanderung. Kein Wunder, dass der Gemeindebund auf die Barrikaden geht. Das zuständige Ministerium verspricht, die Anregungen in das Gesetz einzuarbeiten – und mit praxistauglichen Verordnungen zu versehen. Das ist eine konkrete Zusage, die Hoffnung macht, dass das Amtsgeheimnis wirklich verschwindet. Und nicht durch ein Gesetz ersetzt wird, das zwar anders heißt, aber angesichts der Sorge um den Datenschutz die gleiche Funktion hat.