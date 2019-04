Der Plan von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, dass Gemeinden Asylwerbern in der Grundversorgung nur mehr 1,50 Euro pro Stunde für Hilfstätigkeiten zahlen dürfen, lässt auch in Niederösterreich niemanden kalt. Während die Vertreter der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ die Maßnahme mit dem Vergleich der Bezahlung für Grundwehr- und Zivildiener verteidigen, sprechen Opposition und Sozialorganisationen von menschenunwürdigen Zuständen. In jedem Fall ist es zum wiederholten Mal eine Maßnahme der türkis-blauen Bundesregierung, Asylwerber in der Gesellschaft abzuwerten – und das ganz offensichtlich.

Um dieses Vorhaben sicherzustellen, wird den Gemeinden gleich verwehrt, freiwillig mehr zu zahlen. Dabei würden die (noch) üblichen Vergütungen von bis zu fünf Euro pro Stunde ohnehin kaum Auswirkungen zeigen. Wie viele der 573 Kommunen in Niederösterreich Asylwerber für Hilfsdienste einsetzen, wird zwar landesweit nicht erfasst. Laut NÖN-Recherchen sind es ohnehin nicht einmal zehn Prozent. Der finanzielle Mehraufwand für die öffentliche Hand ist also marginal.

Viel stärker wirkt allerdings der Rückschlag für die Integration von Asylwerbern. Zahlreiche Bürgermeister berichten von positiven Erfahrungen durch diese Hilfsdienste. Sie schaffen Anerkennung, helfen beim Kennenlernen und könnten künftigen Asylberechtigten den Einstieg ins Berufsleben in Österreich erleichtern. Und natürlich ginge das auch für 1,50 Euro, die ohnehin zusätzlich zur Grundversorgung bezahlt werden. Nur dreht sich die Debatte nicht ums Geld. Sie macht eher deutlich, dass der Regierung Integration wenig wert ist. Und das bleibt (leider) nachhaltig.