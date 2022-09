Jetzt könnte die EU punkten

Werbung

Es ist ein unüberhörbar lauter Hilfeschrei, mit dem Wirtesprecher Mario Pulker im NÖN-Gespräch auf die dramatische Situation in der Gastronomie aufmerksam gemacht hat. Er warnt vor einem „erschreckenden Szenario“ für die heimischen Wirte. Wegen der hohen Energiekosten und des durch die Inflation veränderten Konsumverhaltens stünden viele der 10.000 Gastro-Betriebe Niederösterreichs ohne weitere Hilfen vor dem Konkurs.

Damit trifft es eine Branche erneut, die schon von den Corona-Lockdowns arg gebeutelt war. Hinzu kommt der latente Personalmangel, befeuert durch viele Job-Umstiege in der Pandemie. Die größte Herausforderung sind aber die aktuellen Strom- und Energiekosten. Das gilt für so gut wie alle heimischen Unternehmen. So hat in der Vorwoche auch der Innungsmeister der Bäcker, Josef Schrott, davor gewarnt, dass vor allem kleine Bäckereien die Mehrkosten für Energie nicht mehr stemmen können und auch ihnen das „Aus“ drohe.

Diese Beispiele zeigen, wie die Teuerung der Energie mittlerweile das Herzstück der blau-gelben Wirtschaft, nämlich die Klein- und Mittelbetriebe, trifft. Nun können der Strompreisrabatt vom Land Niederösterreich und die aktuell ausgearbeitete Strompreis-Bremse im Bund lindernd wirken. Nachhaltig werden aber EU-weite Maßnahmen nötig sein.

Wie auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) fordert, müsse das Merit-Order-Prinzip (nach dem Prinzip verrechnen alle Anbieter den Preis des teuersten Stromerzeugers, aktuell geben die Gaskraftwerke den Marktpreis vor) ausgesetzt bzw. verändert werden.

Schon in dieser Woche haben die Vertreter der Europäischen Union beim Energiepreisgipfel am Freitag die Möglichkeit, Maßnahmen für eine spürbare Entlastung einzuleiten. Brüssel könnte dabei mit einer raschen Entscheidung an der Basis enorm punkten – und das ganz sicher nachhaltig.