Endlich war er da. Jener Tag, der unser aller Leben besser und sicherer gemacht hat. Auf einmal – konkret seit dem 26. Mai – sind die persönlichen Daten geschützt und ist jede Verwendung nachvollziehbar.

Wenn allfällige Übeltäter mit dem Wissen, dass ihnen bisher oft freiwillig überlassen wurde, Schindluder treiben, drohen Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Weltjahresumsatzes.

Die regelkonforme Anwendung der EU-weiten Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bescherte der Rechtsbranche durch entsprechende Beratertätigkeit nicht nur ein beeindruckendes Zusatzeinkommen, sondern den meisten Menschen eine extreme, belästigende Flut an Mails. Die einen forderten uns einfach nur auf, künftig ihre Newsletters zu bestellen (die simple Lösung), die anderen verbanden das mit Gewinnspielen (sehr klug!), die Dritten schließlich meinten bloß, wer den Newsletter nicht ausdrücklich abbestellt, bekommt ihn weiter (sehr schlecht, weil angeblich illegal; aber wer weiß das wirklich?).

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen sollen nicht schlechtgeredet werden; es ist wichtig zu wissen, was mit unseren Daten passiert. Trotzdem, hier fehlt das Augenmaß.

Da sind einmal die riesigen Konzerne, ja, natürlich auch die sozialen Netzwerke, die bisher von der europäischen, aber auch heimischen Politik gehegt und gepflegt wurden. Die werden mit deren wohlwollenden Unterstützung schon ihre Auswege finden.

Und da sind die vielen kleinen Handwerker, Kaufleute und Vereine, da ist die Menge an Menschen, die uns Gutes tun wollen, die ihre Freizeit nützen, um die Gesellschaft weiterzubringen. Sie alle rotieren seit Wochen, damit sie nur ja alle Bestimmungen umsetzen. Was sie das an Kraft und Zeit und Geld kostet, um nicht als die Verlierer dazustehen!

Internationale Konzerne wie Facebook leisten sich beste juristische Beratung aus der Portokasse. Die dürfen schon hart angepackt werden. Die Menschen in Österreich, die wegen ihrer ehrenamtlichen Arbeit für das Gemeinwohl gerne öffentlich gestreichelt werden, hätten und haben sich Hilfe und Regeln verdient, die klar und einfach umsetzbar sind. Man darf nicht jeden heimischen Obmann unter Generalverdacht stellen, Übles mit den Daten seines Vereines anzustellen!