Kein Licht ohne Schatten

Der Ausbau der Kinderbetreuung ist eines der Hauptanliegen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Das haben nicht nur viele NÖN-Umfragen der letzten Jahre deutlich gezeigt. Das erfordert europaweit auch die Entwicklung der Gesellschaft und jener am Arbeitsmarkt.

In Zeiten, in denen qualifizierte Arbeitskräfte händeringend gesucht werden, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen noch relevanter. Die „Karenzlücke“ – zwei Jahre nach Geburt des Kindes endet für Mütter die Karenz, kostenlose Kinderbetreuung gibt es in Niederösterreich aktuell erst ab 2,5 Jahren – hemmt den rascheren Wiedereinsteig.

Das wird sich mit dem Kinderbetreuungspaket ändern, das in der November-Sitzung des NÖ Landtags beschlossen werden soll. Damit wird ab September 2024 ermöglicht, dass Kinder bereits ab zwei Jahren in den Kindergarten gehen können. Die Betreuung von 0- bis 6-Jährigen soll ab Herbst 2023 vormittags kostenlos sein.

Aber wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Mit der Verkündigung des Paketes wurde die langjährige SPÖ-Forderung nach besserer Kinderbetreuung als 750 Millionen teures ÖVP-Wahlzuckerl abgetan. Viele Gemeinden sehen sich zudem ob der Mammutaufgabe überfordert: So wird die Finanzierung etwaiger Neubauten ebenso zur Herausforderung wie die Rekrutierung von 1.200 Betreuerinnen, die laut NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl in den nächsten Jahren benötigt werden – die zusätzlichen vom Land gestellten Pädagoginnen sind da noch nicht eingerechnet.

Deshalb sollen für die Gemeinden neben höheren Zuschüssen vom Schul- und Kindergartenfonds des Landes auch die Einstiegsschwellen für das Personal gesenkt, Kooperationen gefördert und Beratung angeboten werden. Gelingt der flächendeckende Ausbau des Betreuungsangebotes, ist das ein großer Schritt zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt – auch dank Hilfe der Gemeinden.