Keine Zeit fürs Trödeln

Jedes Mal, wenn die Bundesregierung eine Maßnahme verkündet, folgt das lange Warten auf die dazugehörige Verordnung. Am Anfang war das nachvollziehbar, fehlte doch uns allen – und damit auch den Behörden – die Erfahrung im Umgang mit einer Pandemie. Mittlerweile nervt das Herumgetrödle aber. Das war bei Nachtgastronomie und Handel so, das war beim Wintertourismus so und das war jetzt auch bei 3G am Arbeitsplatz so.

Folglich wusste Anfang dieser Woche niemand sicher, welche Regeln ab Anfang nächster Woche auf dem Arbeitsplatz gelten werden. Was heißt 3G konkret am Arbeitsplatz? Welche Regeln sind einzuhalten und wer kontrolliert sie? Welche Pflichten haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, welche Rechte haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Wie lange gelten die bedingt zuverlässigen Selbsttests? Und was passiert mit jenen, die einen 3G-Nachweis verweigern?

Jetzt gibt es verlässliche Antworten. Die „Dritte Covid-Maßnahmenverordnung“ liegt seit einigen Stunden vor und enthält Antworten auf alle Fragen, die uns diesen Winter begleiten werden. Unverständlich bleibt, warum von der Verkündung von Corona-Maßnahmen bis zum Vorliegen der dazugehörigen Verordnung immer mehrere Tage verstreichen. Eigentlich sollte es möglich sein, dass schon vor der Verkündung der Maßnahmen entsprechende Vorlagen da sind. Ganz besonders bei 3G am Arbeitsplatz.

Es war wohl jeder und jedem in Österreich klar, dass das früher oder später kommen werde. Denn während wir uns bei Veranstaltungen, in der Gastronomie und in Öffis schon lange an 3G-Kontrollen gewöhnt haben, blieb der Arbeitsplatz bisher unangetastet – ganz so, als ob hier das Corona-Virus Pause mache. Dass dieser Zustand ab 1. November zu Ende ist, ist gut. Weniger gut ist die tagelange Ungewissheit, die uns erneut begleitete. Eine wiederholte Zumutung – und zwar für Geimpfte genauso wie für Genesene und Ungeimpfte.