Klarer Auftrag an die Politik

Das Wochenende hatte wieder einmal ein merkwürdiges Polit-Schauspiel zu bieten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) forderte gegen die Linie der schwarz-grünen Bundesregierung die Deckelung der Energiepreise. Viel konkreter wurde sie nicht, aber es genügte: SPÖ und FPÖ reklamierten die Idee jeweils für sich, das unwürdige „Wer hat’s erfunden?“-Spielchen war eröffnet. Auf der Strecke blieb die sachliche Debatte darüber, wie so ein „Deckel“ in der Realität aussehen soll – und vor allem, wie hoch dieser angesetzt werden müsste, um wirklich Erleichterung zu bringen.

Die Diskussion zeigte aber, dass Niederösterreich allen Beteuerungen zum Trotz bereits voll im Wahlkampf steht – und das, obwohl erst im Jänner gewählt werden soll. Die Nervosität der Parteien überrascht nicht – vor allem nach dem gewaltigen Echo, das die vorwöchige NÖN-Umfrage ausgelöst hatte. Alle relevanten Medien berichteten bundesweit, dass sich laut der Daten von Christoph Haselmayer die ÖVP in Niederösterreich der 40-Prozent-Marke nähert – und SPÖ und FPÖ zum steilen Höhenflug ansetzen.

Die Detailergebnisse, die wir in dieser NÖN-Ausgabe präsentieren, zeigen den Hauptgrund: Die Teuerung ist für acht von zehn Landsleuten aktuell das wichtigste politische Thema, die Glaubwürdigkeit von SPÖ und FPÖ bei diesem Thema am höchsten. Vor allem die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise spürt ein Großteil der Landsleute direkt im Börsl. Der Kampf gegen die Klimakrise, der Ausbau von Breitband, Straßen und Öffis sowie der langjährige Dauerbrenner Migration – all diese Themen sind derzeit für viele nebensächlich.

Für die Politik ist das ein klarer Auftrag, uns rasch wieder das Gefühl materieller Sicherheit zu geben. Gelingen wird das nicht mit ständig neuen Anti-Teuerungs-Paketen, sondern nur mit einem klaren Plan, der auch die Ursachen der Teuerung – das ist nicht nur der Ukraine-Krieg – bekämpft. Gelingt das nicht, entscheidet die Teuerung die Wahl.