Die Landwirtschaft hat es heuer schon deutlich und vor allem teuer zu spüren bekommen. Der Klimawandel ist bei uns angekommen. Zu lange Trockenperioden haben in Niederösterreich zu teils massiven Ernteeinbußen geführt. Wie Aufzeichnungen zeigen, ist die Durchschnittstemperatur seit 1880 um fast zwei Grad gestiegen. Ohne Gegenmaßnahmen würden bis zum Jahr 2050 noch einmal zwei Grad dazukommen. Dann wären vier durchgehende Wochen mit Hitzetagen über 30 Grad keine Seltenheit mehr, sagen Wissenschaftler.

Um dem entgegenzuwirken, wurde in Niederösterreich die Energiewende schon eingeläutet. Es geht darum, fossile Energieträger und deren Schadstoffe zu vermeiden. Das größte Bundesland nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein: Der verbrauchte Strom wird bereits seit drei Jahren zu 100 Prozent aus heimischer erneuerbarer Energie erzeugt. Auch bei den Elektroautos liegt Niederösterreich bundesweit an erster Stelle. Aktuell sind 5.000 Pkw in Niederösterreich unterwegs, die rein mit Strom betrieben werden. Das vor wenigen Jahren ausgegebene, aber zu hochgesteckte Ziel von 50.000 E-Autos bis zum Jahr 2020 ist jedoch unerreichbar. Auch weil das Marktangebot und die Versorgung mit E-Tankstellen nicht Schritt halten konnten.

Doch die Marschrichtung muss bleiben. Denn umweltfreundliche Energieformen alleine sind zu wenig, um die Lage zu entspannen. Das zeigen aktuelle Studien. Parallel zum Ökostrom-Ausbau muss bis 2050 unser Energieverbrauch um die Hälfte gesenkt werden. Und da ist der Verkehr mit 35 Prozent Anteil am Gesamtverbrauch Österreichs größter Energiefresser. Dahinter folgen Industrie (29 Prozent) und private Haushalte (23 Prozent).

Was wiederum zeigt, dass jeder Einzelne seinen Beitrag zu diesem Klimaziel leisten kann und leisten muss. Das beginnt bei der Wahl des Autos, setzt sich über den verstärkten Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel fort und endet bei der Energieeffizienz und der Auswahl des Heizungssystems in den eigenen vier Wänden. Der Kreis schließt sich beim täglichen Einkauf von Waren und Lebensmitteln. Wer auf heimische Produkte setzt, wird nachhaltig auch Transportkilometer der Güter verringern. Das kann wiederum den zuletzt oft leidgeprüften heimischen Bauern langfristig helfen.