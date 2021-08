Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner prescht vor: Wer ab September in den Landesdienst tritt, muss gegen Corona geimpft sein. Eine Entscheidung, die für Klarheit sorgt – zumindest in Niederösterreich. In anderen Bundesländern wird noch diskutiert, teilweise gibt es eine Impfpflicht für neues Gesundheitspersonal im öffentlichen Dienst. Heißt also: Eine Volksschullehrerin in Klosterneuburg muss künftig geimpft sein, eine in Heiligenstadt nicht. Das je nach Bundesland unterschiedliche System mit den 3G-Nachweisen (beispielsweise für Kinder) setzt sich also fort.

Warum dieser Fleckerlteppich aus Maßnahmen? Weil es keine bundeseinheitlichen Richtlinien gibt. Die könnte es geben, fraglich ist aber, ob sich alle Länder daran halten müssten. Unser Föderalismus ist sehr ausgeprägt – und in manchen Fällen durchaus sinnvoll. Die Lebensrealität in Vorarlberg oder Tirol ist halt eine andere als in Wien oder Niederösterreich. Gerade die Corona-Krise zeigt aber die Schwächen dieses Föderalismus auf. Die Länder entscheiden, der Bund entscheidet – und die Gemeinden baden oft die Konsequenzen aus. Eine Folge der Doppelgleisigkeiten ist der Wildwuchs der Maßnahmen, eine andere sind langsame Entscheidungsprozesse.

Es ist also Zeit, 15 Jahre nach dem – erfolglosen – Österreich-Konvent erneut über die Neuverteilung der Kompetenzen von Bund, Ländern und Gemeinden zu reden. Mit den Lehren aus der Corona-Krise müsste es nun leichter sein, den Staat nach dem Prinzip „Wer entscheidet, muss auch die Verantwortung dafür tragen“ zu organisieren. Gelingt das nicht, wird der Kampf gegen künftige Pandemien, aber auch die Klimakrise zum Glücksspiel.