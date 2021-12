Es ist trotz der schwierigen Umstände eine Portion Zuversicht, die viele Unternehmerinnen und Unternehmer mit dem Ende des Lockdowns gewinnen konnten. Zumindest über eine Woche lang dürfen Geimpfte und Genesene das Weihnachtsgeschäft im Handel ankurbeln. Ab Freitag ist auch der Gastro-Besuch möglich.

Das Aufsperren war jetzt nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht essenziell, sondern vor allem für die Psyche der Bevölkerung. Doch gleichzeitig mit der Öffnung hängt die neue Omikron-Variante des Virus wie ein Damoklesschwert über der Freiheit der nächsten Wochen. Deshalb ist uns ganz offensichtlich nur eine „Atempause“ vergönnt, wie es der neue Bundeskanzler Karl Nehammer formuliert.

Diese klaren Worte des neuen Regierungschefs unterscheiden sich diametral von jenen seiner Vorgänger. Für die Rückgewinnung des verloren gegangenen Vertrauens in die Politik ist dieser Kurswechsel unabdingbar. Auch unter Sebastian Kurz waren Virusmutationen nicht auszuschließen und ließen die Prognosen weit und breit keine ausreichend hohe Impfquote erblicken. Dennoch hatte Kurz schon im Sommer das Ende der Pandemie ausgerufen.

Alexander Schallenberg wiederum hielt sich bis zuletzt an die Leitlinie seines Vorgängers und schloss den Lockdown für Geimpfte und Genesene kategorisch aus. Das Ergebnis war die nötige „Vollbremsung“ der letzten Wochen, um das Gesundheitssystem zu entlasten.

Jetzt sind wir an einem Punkt in der Corona-Krise angekommen, der keine Langzeitprognosen mehr zulässt. Das weiß auch Nehammer, der sogar einen weiteren Lockdown nicht ausschließen kann. Die letzten 20 Monate haben nämlich eines gezeigt: Das Virus ist unberechenbar. Wir müssen dauerhaft damit leben. Und es gibt Werkzeuge wie Impfen, Abstandhalten und Maskentragen, die dagegen helfen. Einen dieser Punkte wegzuleugnen, hilft wenig. Die Politik hat das nun eingesehen. Jetzt wäre es auch für so manchen Maßnahmenkritiker Zeit für einen Kurswechsel.