Streik. Das ist ein Wort, das in Österreich – und in Niederösterreich noch viel mehr – für erschrockene Gesichter sorgt. In anderen Ländern wie Frankreich und Italien mögen Streiks zum guten Ton gehören, bei uns sind sie immer noch ein wirksames, weil seltenes Drohszenario. Und dieses Drohszenario packt die Gewerkschaft jetzt auch aus, wie ÖGB-Landesvorsitzender Markus Wieser in der NÖN ziemlich unverblümt ankündigt.

Den Stein des Anstoßes liefert die bevorstehende und nur in Ausnahmefällen tatsächlich umsetzbare Einführung des 12-Stunden-Tages sowie der 60-Stunden-Woche. Die sorgte dafür, dass Zehntausende in Wien just zu dem Zeitpunkt gegen die türkis-blaue Bundesregierung demonstrierten, als diese mit Pomp und Glorie in Schladming den Start in die EU-Ratspräsidentschaft beging. Am Donnerstag soll der Regierungsvorschlag im Parlament dennoch beschlossen werden. Der 8-Stunden-Tag soll die Regel bleiben, zwölf Stunden werden es angeblich nur in Ausnahmefällen sein. Und Ausnahmefälle, allerdings für Mitarbeiter planbare, gibt es bereits jetzt, beispielsweise im Gesundheitswesen, bei Fluglinien oder in der Gastronomie.

Dass die türkis-blaue Bundesregierung nicht auf der Tradition der Sozialpartnerschaft aufbaut und sie stattdessen völlig ausgehebelt hat, erweist sich nun als Bumerang. Vor allem, weil die sonst so professionelle Regierungskommunikation in dieser Causa schlicht versagt hat. Das Ergebnis ist ein gefährlicher Cocktail, der die innenpolitischen Spannungen weiter anheizen und zwangsläufig Arbeitskämpfe nach sich ziehen wird – und das in einer Zeit, in der ganz Europa nach Österreich schaut. Ob das für die viel gerühmten Standortqualitäten Österreichs so gut ist?

Unbestritten ist aber, dass die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts eine ganz andere Herausforderung hat. In einer Zeit, in der immer mehr Arbeitnehmer fast rund um die Uhr online oder via Handy verfügbar sind, permanent an Projekten arbeiten und die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben zunehmend verschwimmen, ist Arbeitszeit keine harte Währung mehr. Der 12-Stunden-Arbeitstag löst dieses grundsätzliche Problem nicht. Hier muss Arbeit von Grund auf neu gedacht werden – sowohl von Arbeitgebern als auch von Arbeitnehmer-Vertretern.