Es wird nächste Woche ein besonderer Schulstart für rund 200.000 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich. Nach einem halben Jahr mit Homeschooling, Schichtbetrieb und Sommerferien soll wieder der Alltag in die Klassenräume einkehren. Wie lange der Normalbetrieb aufgrund der aktuell hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen aufrecht bleibt, ist die große Frage.

Die Regierung hat trotz Pannen und Verspätungen wenigstens vorerst ihre Hausaufgaben erfüllt. Die Ampelfarben, ab wann Maßnahmen greifen, dürfte der Gesundheitsminister gerade noch rechtzeitig präsentieren. Kostenlose Corona-Tests für Pädagogen geben zumindest zum Schulstart Sicherheit.

Als oberste Prämisse gilt in allen Bezirken die „Ampelfarbe Rot“ und damit einhergehende Schulschließungen zu vermeiden. Notbetrieb und Distance-Learning wären die Folge. Eltern, Lehrer und Schüler müssten erneut enorme Mehrbelastungen auf sich nehmen. Vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die oft weder Computer noch Internetzugang besitzen, würden weiter abdriften – die Gefahr einer Zweiklassen-Gesellschaft der Bildung würde steigen. Vom sozialen Rückschlag für die Schüler gar nicht zu sprechen.

Denn die Schule ist mehr als ein Lernort. Der Kontakt untereinander und der Bezug zu den Lehrern ist für die Entwicklung der Kinder entscheidend. Das gilt noch mehr in Zeiten verstärkter Digitalisierung. Ausreichendes Wissen über neue technische Hilfsmittel ist für eine solide Ausbildung zwar essenziell, für die Wissenvermittlung selbst sind Lehrer aber unersetzbar. Schon gar nicht ersetzbar sind sie durch PCs oder Handys. Damit verbringen Jugendliche ohnehin schon zu viel Zeit.