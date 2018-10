Während sich Niederösterreich mit der Rückkehr des Wolfs beschäftigt, fällt in Wien ein Rottweiler einen 17 Monate alten Buben an – und tötet ihn. Plötzlich stellt sich nicht mehr die Frage, ob man sich mit einem Kleinkind noch in den Wald wagen kann, sondern die viel komplexere Frage, ob man sich mit einem Kleinkind noch auf die Straße wagen darf.

Im Unterschied zum Wolf hat sein domestizierter Verwandter aber eine lange Tradition als treuer Gefährte des Menschen. Hunde gehören anders als Wölfe für jeden zum Alltag – egal, ob man das will oder nicht. Und so verläuft die öffentliche Debatte über den Hund zum Glück wesentlich weniger emotional als jene über den Wolf. Sie spielt aber zwangsläufig mehr in den Alltag hinein, als es die Diskussion um Wölfe jemals wird. Denn während Tierliebhaber Hunde selten als Bedrohung wahrnehmen, tun das andere Menschen sehr wohl. Die viel geliebte Formulierung „Der tut schon nichts“ mag zwar in 99 Prozent der Fälle stimmen, aber eine Garantie gibt es nicht. Hunde sind Tiere mit Instinkten, die manchmal eben nicht berechenbar sind.

So geht es bei der Diskussion um die Verschärfung der Kriterien für Hundehalter im Prinzip um das, worum es in einer Gesellschaft immer geht: Wieweit muss die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt werden, damit sie die Freiheit des anderen nicht beeinträchtigt? Die Antwort darauf ist eigentlich nicht schwierig: Im städtischen Bereich gehören Hunde an die Leine, an hochfrequentierten Plätzen und in Öffis muss ihnen auch das Tragen eines Beißkorbes zugemutet werden können. Das Risiko, von einem Hund gebissen zu werden, ist damit überschaubarer. Diesem Anspruch entspricht das aktuelle NÖ Hundehaltegesetz bereits weitgehend – eine Verschärfung ist nur in Nuancen notwendig.

Denn wer seinen Hund im Stadtgebiet nicht anleint, muss heute schon mit Strafen bis zu 7.000 Euro rechnen. Tatsächlich hat diese Summe aber wohl noch nie jemand gezahlt – und das, obwohl in jeder Stadt manches Herrl und Frauerl den Hund frei laufen lässt. Zielführender als eine anlassbezogene Verschärfung des Hundehaltegesetzes ist es deshalb, die bestehenden Regeln strenger zu kontrollieren und zu exekutieren. Denn es ist eben kein Kavaliersdelikt, einen Hund trotz Leinenzwangs frei herumlaufen zu lassen.

