Nicht nur im aktuellen Nationalratswahlkampf haben sämtliche Parteien eine neue Vorliebe für die Umweltpolitik entdeckt. Auch in Niederösterreich ist der Klimaschutz im politischen Diskurs mehr denn je in den Mittelpunkt gerückt. Das ist angesichts der verschärften Klima-Problematik und der noch dramatischeren Prognosen dringend notwendig – und bringt (praktischerweise) auch Wählerstimmen, wie aktuelle Beispiele beweisen. Klar ist: Nur wenn in kleinen Einheiten wie Gemeinden, Bezirken und Bundesländern das Bewusstsein entwickelt und die Politik danach ausgerichtet wird, kann das globale Problem gelöst werden.

Heftig debattiert wurde in Niederösterreich zuletzt die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets für öffentliche Verkehrsmittel. Diese langjährige Forderung der Grünen, die in jüngerer Vergangenheit auch von der SPÖ stark vorangetrieben wird, findet bei der Mehrheitspartei ÖVP keinen Zuspruch. Aktuell fühlt sich VP-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko von einer Studie zur Situation in Wien in dieser Haltung bestätigt. Diese besagt, dass verbilligte Tickets keine Auswirkung auf die Steigerung der Fahrgäste gehabt hätten und das Plus nur dem Bevölkerungswachstum entsprechen würde. Zudem würde die Einführung des Tickets in Niederösterreich 285 Millionen Euro kosten, bei geringerem Effekt als im urbanen Wien.

Dennoch muss sich eine umweltfreundlichere Politik im Land in allen Bereichen (auch bei Öffi-Preisen) widerspiegeln. Sonst droht die Gefahr, dass blau-gelbe Erfolge wie die nationale Vorreiterrolle bei der Zulassung von E-Autos oder der Ausstieg bei den CO 2 -Bomben wie den Kohlekraftwerken in der Bevölkerung nur als Lippenbekenntnisse abgetan werden.