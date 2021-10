Die abgelaufene politische Woche war geprägt von Verhandlungs-Marathons, die allesamt mit essenziellen Entscheidungen für die Zukunft endeten – und sich stark auf Niederösterreich auswirken. Zuerst wurde die Einigung über das verbilligte Öffi-Klimaticket bejubelt. Quasi in letzter Minute (der Vorverkauf startete am 1. Oktober) schafften die drei Bundesländer der Ostregion mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler eine Lösung.

Öffentlicher Verkehr Das ersparen sich NÖ-Pendler mit den Klimatickets

Geht die Rechnung von NÖ-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko auf, werden mehrere Zehntausende Landsleute verstärkt auf Busse und Bahn umsteigen. Für mehr Geld im Börsel und weniger CO 2 in der Atmosphäre soll auch die am Sonntag präsentierte Steuerreform sorgen.

Die Details Das bringt die Steuerreform für Niederösterreich

Neben dem sozialen Aspekt mit Senkung der Lohnsteuer und höherem Familienbonus ist vor allem der ökologische Part der Reform zukunftsweisend. Gestrig sind die Reaktionen: Während die Regierung sich mit Superlativen („die größte Steuerreform der Zweiten Republik“) brüstet, NGOs und Opposition von vertanen Chancen („zu geringer CO 2 -Preis“) schwadronieren, ist eines fix: Das umweltschädliche Kohlendioxid hat einen Preis, der sich ab Sommer 2022 an den Tankstellen auswirken wird.

Gegengerechnet wird dieser mit dem Klimabonus von bis zu 200 Euro pro Person (je nach Öffi-Anbindung), der zur Hälfte auch für Kinder gilt und im Flächenbundesland Niederösterreich mehr Fairness bringt. Das kann ein Mosaikstein sein, um die Landflucht zu bremsen.

Die Regionen werden gestärkt und Unternehmer haben Planungssicherheit. Hier wie dort gilt: Wer auf die Umwelt schaut, fährt langfristig günstiger. Ja, auch der Klimaschutz ist ein Marathon. Der Start ist einmal geglückt.