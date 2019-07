Bei sengender Hitze haben über 9.000 Feuerwehrleute am Wochenende ihr Können und ihre Einsatzbereitschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Schwierige Bedingungen sind die Kameraden aber ohnehin nicht nur bei den Landesleistungswettbewerben gewohnt. Sie kennen diese vom alltäglichen Einsatz-Leben. Egal ob bei Bränden, Unfällen oder Hochwässern. In solchen Extremsituationen dürfen wir uns in Niederösterreich auf die Hilfe der 1.700 Feuerwehren mit ihren 99.000 Mitgliedern verlassen. Und das seit 150 Jahren.

Jene 15 Feuerwehrkommandanten, die 1869 beschlossen haben, einen Landesfeuerwehrverband ins Leben zu rufen, wären heute wohl mächtig stolz auf ihr „Baby“. Schließlich sind die Freiwilligen Feuerwehren zur tragenden Säule im niederösterreichischen Sicherheitssystem geworden. Sie erbringen einen Dienst an der Gesellschaft, der in dieser Form von der öffentlichen Hand nicht finanzierbar wäre. Es gibt kaum ein europäisches Land – vor allem nicht jene mit Berufswehren – die den Dienst in dieser Quantität und Qualität leisten können.

Im Laufe der Jahrzehnte ist die Bedeutung der Feuerwehren für die Gesellschaft jedoch mehr geworden als „nur“ die Hilfe im Notfall. Wie das gesamte Vereinswesen im Land stehen die Kameraden für Teamgeist, Uneigennützigkeit und Wertschätzung über Partei- und Religionsgrenzen hinaus. In einer immer stärker anonymisierten und digitalisierten Welt ist das Gebrauchtwerden und die Mitgliedschaft in einer (realen) Organisation wichtiger denn je. Und das ist für eine Stimmung und das Zusammenleben im Land mindestens genauso wichtig wie die Hilfe am Nächsten.