Mehr Geld für Pflege & Co.

110 Milliarden Euro pro Jahr. Um so viel Geld geht es beim Finanzausgleich. Er regelt, wie die vom Bund eingenommenen Steuern verteilt werden. Aktuell behält sich der Bund den Löwenanteil selbst – nämlich 68 Prozent. 20 Prozent erhalten die Länder, 12 Prozent die Gemeinden.

Vermutlich gab es eine Zeit, in der dieser Verteilungsschlüssel sinnvoll war. Heute ist er es nicht mehr: Die großen Brocken der Zukunft sind Pflege, Gesundheit, Bildung und Kinderbetreuung – also Themen, die sehr stark in der Kompetenz von Ländern und Gemeinden liegen. Die Kosten in diesen Bereichen explodieren, die Einnahmen von Ländern und Gemeinden aber nicht.

Wie komplex die Lage ist, verdeutlichen die 4,5 Milliarden Euro, die Bundeskanzler Karl Nehammer für den Ausbau der Kinderbetreuung verspricht. Die Ansage klingt zwar gut, umsetzen kann sie der Bund aber nicht selbst – das können nur Länder und Gemeinden.

Kein Wunder also, dass die Finanzausgleichsverhandlungen heuer besonders langwierig sind. Seit Jänner wird verhandelt, im Sommer standen die Gespräche sogar vor dem Abbruch. Die Position der Landeshauptleute ist klar. „Die Finanzströme müssen so geleitet werden, dass wir die bestmögliche Wirkung für die Bürgerinnen und Bürger erzielen können“, umreißt sie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Im Klartext: Es müssen Milliarden vom Bund in Richtung Länder und Gemeinden umgeschichtet werden.

Die Gespräche am Montag dürften in dieser Hinsicht zumindest eine Annäherung gebracht haben. Ob der Verteilungsschlüssel geändert oder ein milliarden-schwerer projektbezogener Zukunftsfonds für die Finanzierung von Wohnen, Klima und Kinderbetreuung eingerichtet wird, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass das Geld dort landet, wo es ausgegeben wird. Auf Sicht führt aber kein Weg an einem neuen Verteilungsschlüssel vorbei.

Ein Beispiel, wie es nicht geht, ist die „Gebührenbremse“, die heute im Nationalrat beschlossen wird: Die Bundesregierung will Gemeinden dazu bewegen, auf die Erhöhung der Gebühren auf Wasser, Abwasser, Müll und Co. zu verzichten. Der Topf dafür ist mit 150 Millionen Euro dotiert. Bei 2.093 Gemeinden macht das im Schnitt 72.000 Euro je Gemeinde. Es darf bezweifelt werden, dass dieser Betrag ausreicht, um Gebührenerhöhungen zu vermeiden.