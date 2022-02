MFG – die Gefahr für die ÖVP

Niederösterreich ist nicht Waidhofen/Ybbs. Zum Glück für die Volkspartei: Denn während in der kleinsten Statutarstadt Niederösterreichs die ÖVP am Sonntag schwer Federn lassen musste und die Impfskeptiker-Partei MFG einen wahren Höhenflug erlebte, ist die politische Situation im gesamten Land ziemlich stabil. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IFDD von Christoph Haselmayer im Auftrag der NÖN.

Wäre am vergangenen Sonntag der Landtag gewählt worden, hätte die ÖVP 44 Prozent der Stimmen geholt. Die Volkspartei hätte damit zwar ihre absolute Mehrheit verloren, wäre aber weiter die mit Abstand stärkste Partei. Und die Absolute wäre in Griffweite – mit einer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, deren Beliebtheit unter der Impf-Debatte kaum gelitten hat.

Bei den anderen Parteien tut sich wenig: Die SPÖ liegt zwar unter dem Ergebnis von 2018, kann sich aber über steigende Beliebtheitswerte von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig freuen. Die FPÖ profitiert von ihrer kantigen Anti-Impf-Politik nicht und verliert leicht – ebenso wie die Grünen, die derzeit hinter den NEOS liegen würden.

Die Prozentpunkte, die der ÖVP fehlen, wandern also nicht zu anderen etablierten Parteien, sondern direkt zu MFG, denen die Umfrage derzeit 6 Prozent gibt – und das, obwohl es in NÖ bislang weder ein Gesicht zur Partei gibt noch ein Programm. Aus dieser Richtung droht der ÖVP auch die größte Gefahr. Vor allem in ländlichen und impfskeptischen Gemeinden ist das Potenzial groß. Die Frage wird auf Sicht sein, welche Rolle Corona bei diesem Wahlgang, der irgendwann zwischen September und März stattfindet, noch spielen wird. Und was MFG außer Corona-Maßnahmen-Kritik zu bieten hat.

Die Umfrage zeigt jedenfalls, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher derzeit keinen Machtwechsel wollen. Wie schnell die Stimmung aber umschlagen kann, hat die Kurz-ÖVP erst jüngst auf Bundesebene erlebt.