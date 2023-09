„Mietpreisdeckel“ ist nur ein erster Schritt

Gut jeder und jede Zweite in Österreich lebt in einer Miet- oder Genossenschaftswohnung. Sie alle haben ein Problem gemeinsam: Die Teuerung lässt die Mieten explodieren – ein Preisanstieg um 15 Prozent im kommenden Jahr droht, warnt die Mietervereinigung. Die türkis-grüne Bundesregierung tat nun, was ihr kaum mehr jemand zugetraut hat: Sie einigte sich auf einen „Mietpreisdeckel“. Der sorgt dafür, dass in den nächsten drei Jahren „alle gesetzlich regelbaren Mietverhältnisse“ – also auch der geförderte Wohnbau – jeweils maximal um fünf Prozent angehoben werden dürfen. Kleiner Schönheitsfehler: Ausgenommen sind alle Wohnungen am „freien Markt“ – also 25 Prozent der Mieterinnen und Mieter.

Parallel dazu – und diese Nachricht ist in der Vorwoche fast untergegangen – will die Bundesregierung, dass Städte und Gemeinden im nächsten Jahr auf Gebühren-Erhöhungen verzichten. 150 Millionen Euro stellt der Bund den Kommunen dafür zur Verfügung.

Es ist also ein schönes „Anti-Teuerungs-Paket“, das ÖVP und Grüne da präsentierten. Der Haken: Es ist aber noch nicht beschlossen. Denn Türkis-Grün will den „Mietpreisdeckel“ in der Verfassung verankern – auch, um Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof vorzubeugen. Das heißt: SPÖ und/oder FPÖ müssen noch überzeugt werden. Ein Jahr vor der nächsten Wahl überrascht es nicht, dass zuerst einmal von beiden Parteien breite Ablehnung kam. Beide Parteien wissen aber auch, dass sich ein „Nein“ zu einem „Mietpreisdeckel“ kaum argumentieren lässt. Für ein „Ja“ könnten also ein paar Zugeständnisse von ÖVP und Grünen reichen.

Klar ist aber auch, dass ein auf drei Jahre befristeter „Mietpreisdeckel“ nur eine Notfallmaßnahme sein kann. Letztlich muss es darum gehen, dass Wohnen für alle dauerhaft leistbar wird – egal, ob in der Mietwohnung, in der Eigentumswohnung oder im eigenen Haus. Dazu gehören Maßnahmen, die die bauliche Verdichtung und die Revitalisierung von Altbestand in den Städten fördern. Dazu gehören Maßnahmen, die das Horten von Wohnungen, Häusern und Bauland als reine Anlageobjekte verunmöglichen. Dazu gehören aber auch eine Entrümpelung der Bauvorschriften und eine Reduktion des administrativen Aufwandes für Bauherrn. Nur ein derart fettes „Wohn-Paket“ wird leistbares Wohnen für alle bringen.