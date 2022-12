Mikl-Leitner-Bonus hilft der VP

Werbung

Jede Woche wollen Leserinnen und Leser von uns wissen, wann die nächste NÖN-Umfrage zur Landtagswahl erscheint. Denn mittlerweile sind die Erhebungen von Christoph Haselmayers Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag der NÖN ein Fixbestandteil jeder politischen Diskussion. Gerade in bewegten Vorwahlzeiten.

In dieser Ausgabe ist es wieder so weit – und Haselmayers Daten lassen zumindest aufhorchen. Ging es in der Sonntagsfrage seit eineinhalb Jahren mit den Werten der ÖVP verlässlich nach unten, so zeichnet sich just in der anlaufenden Intensivphase des Wahlkampfs eine Trend-Umkehr ab.

Denn mit den Werten der Volkspartei geht es erstmals wieder bergauf: Wäre am vergangenen Sonntag gewählt worden, wäre die VP auf 41 Prozent gekommen – und läge damit um zwei Prozentpunkte höher als im September. Allerdings: Im Vergleich zur Wahl 2018 würde die VP immerhin noch 8,6 Prozent verlieren. Davon profitieren alle Parteien in etwa gleich (wenig), denn den großen Abräumer gibt es nicht.

Landtagswahl 2023 NÖN-Sonntagsfrage: ÖVP holt wieder auf – SPÖ stagniert

Der Hauptgrund, warum sich die Werte der VP wieder erholen, ist Johanna Mikl-Leitner. Sie ist als Landeshauptfrau bei unseren Landsleuten derzeit völlig unumstritten. 50 Prozent würden Mikl-Leitner direkt zur Landeshauptfrau wählen – knapp jeder Fünfte, der Mikl-Leitner direkt wählen würde, würde also die VP nicht wählen. Nur 21 Prozent würden hingegen Franz Schnabl direkt wählen (zum Vergleich: Die SPÖ liegt bei 24 Prozent), knapp dahinter liegt Udo Landbauer mit 19 Prozent (FPÖ: 17 Prozent).

Dass beide nun im angehenden Wahlkampf mehr Kanten als während der Legislaturperiode zeigen, ist zwar vermutlich ein notwendiger Spagat, aber auch ein schwieriger: Landeshauptmanntauglich wird man nicht mit Kritik an bestehenden Zuständen. Landeshauptmanntauglich wird man, wenn man die überzeugenderen Ideen und Konzepte für die Zukunft hat. Und da ist bei Landbauer noch viel, bei Schnabl noch einige Luft nach oben.