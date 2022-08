Milliarden sichern Versorgung

Werbung

Sonntagfrüh: Arbeiterkammer und Gewerkschaft preschen mit einem Modell für eine Übergewinnsteuer vor. Die Grundidee: Die Energiekonzerne sollen als Profiteure der Energiekrise stärker zur Kassa gebeten werden. Und damit einen Beitrag leisten, dass die Preis-Explosion für die Endkunden möglichst gut abgefedert werden kann.

Sonntagabend: Im Bundeskanzleramt findet ein eilig einberufener Energiegipfel statt. Der Anlass: Die Wien Energie steht finanziell am Abgrund. Wie dramatisch die Finanzierungslücke von Österreichs größtem Energieversorger ist, wird sich erst im Laufe der nächsten Tage weisen. Fakt ist aber, dass die Wien Energie, die auch in Niederösterreich mehr als 100.000 Haushalte versorgt, ohne Geld vom Staat zahlungsunfähig ist. Die sonst von der Wiener Stadtregierung viel gescholtene schwarz-grüne Bundesregierung tut das einzig Richtige: Sie sagt der Eigentümerin – also der Stadt Wien – die Unterstützung des Bundes zu. Gut sechs Milliarden Euro an Steuergeld sollen dafür sorgen, dass die Versorgungssicherheit der zwei Millionen Kunden weiter gewährleistet ist.

Wie die Wien Energie ohne Vorwarnmechanismen in diese Lage geraten ist, ist rätselhaft, die Auswirkung auf die Preis-Entwicklung ungewiss. Ebenso, ob dem einen oder anderen Energieversorger ein ähnliches Schicksal droht. Für Niederösterreichs Energieversorger EVN schließen Experten jedenfalls ein ähnliches Szenario derzeit aus, zumal die Zahlungsfähigkeit laufend in einem Liquiditäts-Report nachgewiesen wird.

Gewiss ist aber, dass die politische Diskussion eine neue Richtung erhalten hat. Aus der Frage, wie man den Energieversorgern möglichst viel Geld für die Steuerzahlenden abnehmen kann, wurde eine, wie viel Steuergeld man zuschießen muss, damit die Kunden weiter mit Strom, Gas und Fernwärme versorgt werden. Fraglich ist, wie das zur so populären politischen Erzählung passt, dass die Energiekonzerne nur so in unserem Geld schwimmen.