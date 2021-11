Mit dem Zögern ist es vorbei

Nicht umsonst heißt es: Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Die türkis-grüne Bundesregierung versuchte sich in dieser Kunst in der Corona-Pandemie bislang dennoch: ein bisschen die Leute zum Impfen überreden, ein bisschen auf die Experten hören und ein bisschen den Eindruck von Normalität vermitteln. Aus dem mehrfach „ein bisschen“ ist nun ein „ganz schön viel“ geworden: Die höchsten Inzidenzzahlen seit Ausbruch der Pandemie bescheren uns eine zunehmend angespannte Situation in den Spitälern. Im internationalen Vergleich liegt Österreich nun auf Augenhöhe mit Osteuropa im Corona-Spitzenfeld und läuft Gefahr, von westeuropäischen Staaten mit Reisewarnungen versehen zu werden.

Mit der rasch verkündeten 2G-Verordnung zog die Bundesregierung nun doch die Notbremse. Die Konsequenz: Wer nicht geimpft oder genesen ist, wird in den nächsten Wochen und Monaten kaum ein gesellschaftliches Leben haben. Arbeiten darf sie oder er aber, denn am Arbeitsplatz bleibt 3G das Maß aller Dinge – wohl nur, weil unser System ohne die Arbeitskraft der Ungeimpften nicht mehr funktionieren würde.

Man kann nun für die 2G-Regel sein oder dagegen. Fakt ist, dass sie die letzte Option ist, das Infektionsgeschehen noch irgendwie halbwegs in den Griff zu kriegen. Der große Andrang zur (ersten) Impfung in den vergangenen Tagen zeigt, dass viele Menschen nun die klaren, aber zu spät gesendeten Signale verstanden haben. Noch entscheidender wird aber sein, dass die 2G-Regeln nun strenger und genauer kontrolliert werden als es die 3G-Regeln bislang wurden.

Denn eines ist klar: Funktioniert auch 2G nicht, gibt es nur mehr eine Antwort – alle in den Lockdown. Diese Antwort ist unserer Gesellschaft aber nicht zumutbar. Auch ein Lockdown nur für Ungeimpfte darf keine Option sein, obwohl ihn sich laut Umfrage des Nachrichtenmagazins „profil“ gut ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher wünschen würde.