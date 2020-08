Die Anzahl der neuen Coronavirus-Fälle ist in Österreich zuletzt massiv gestiegen. Zum Gutteil sind diese auf infizierte Urlaubsrückkehrer zurückzuführen. In dieser Phase hat Bildungsminister Heinz Faßmann den lang geforderten Fahrplan für den Schulbeginn präsentiert. Volle Klarheit wurde Eltern, Schülern und Lehrern damit aber nicht gegeben. Das Credo, ab Herbst einen „normalen Schulbetrieb“ zu ermöglichen, war bekannt. Nach neun Wochen Homeschooling, sechs Wochen gestaffeltem Unterricht in Gruppen und weiteren neun Wochen Sommerferien wäre es auch nötig, das Bildungssystem gänzlich anzuwerfen, um keinen nachhaltigen Schaden anzurichten.

Doch ob langfristig ein „normaler“ Unterricht stattfinden kann, scheint ungewiss. Aktuell zählen wir mehr Corona-Erkrankte als vor den Ferien. Damals war noch bundesweit im Schichtbetrieb unterrichtet worden. Jetzt sollen neue Erkenntnisse und das Ampelsystem des Gesundheitsministeriums regionale Risiken abbilden. Dass diese Grenzwerte der Ampelfarben nach wie vor nicht fixiert sind, stellt für die Regierung kein gutes Zeugnis dar. Werden die Zahlen wirklich – wie angekündigt – erst nach dem Schulstart im September präsentiert, wäre das der nächste „Fleck“.

Nur eines ist im Fahrplan unübersehbar. Der Schulbetrieb wird ab Herbst so ausgelegt, dass wir mit dem Virus leben lernen. Laufende Schulmonitorings sollen einen Überblick zum Infektionsgeschehen an Bildungseinrichtungen geben. Bei Covid-19-Fällen können den Schulen allerdings nur rasche und unbürokratische Tests für Lehrer und Schüler gänzlich Sicherheit bieten. Und die müssen uns unser Bildungssystem auch wert sein.