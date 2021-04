Dänemark hat knapp sechs Millionen Einwohner, verwaltet in fünf Regionen sowie 98 Gemeinden. Niederösterreich hat 1,7 Millionen Einwohner und benötigt 20 Bezirke sowie 573 Gemeinden – für in etwa die gleichen Aufgaben. Die vielen Fragen, die dieser Vergleich aufwirft, können wahrscheinlich selbst nach einer abendfüllenden Informationsveranstaltung nicht einmal ansatzweise beantwortet werden. Schließlich lassen sich regional unterschiedliche Anforderungen ebenso nur schwer vergleichen, wie sich Qualität bei Service, Dienstleistung und Infrastruktur messen lässt.

Aber: Der Vergleich Dänemark und Niederösterreich zeigt, was möglich ist. Was möglich ist, zeigte Niederösterreich bereits selbst – als es nach 1945 die Zahl der Gemeinden schrittweise von 1.721 auf 573 reduzierte. Damals ist weder die kommunale Verwaltung zusammengebrochen noch die lokale Identifikation mit dem Heimatort – wohl auch, weil eine Gemeinde unterm Strich nicht mehr als eine Verwaltungseinheit ist (wie ein Bezirk ja auch).

Bedenkt man, dass die Steiermark mit 500.000 Einwohnern weniger nach (!) der viel diskutierten und vom Rechnungshof bejubelten Reform immer noch 542 Gemeinden hat, hat NÖ in Sachen Gemeindezusammenlegung aktuell keinen Handlungsbedarf. Die zunehmende gemeindeübergreifende Zusammenarbeit spart auch so viel Geld. Dennoch: Ob Kleinstgemeinden mit 100, 200 oder 300 Einwohnern den modernen juristischen und administrativen Anforderungen gerecht werden können, darf zumindest bezweifelt werden. Die eine oder andere Fusion wird also auch in Zukunft sinnvoll sein – diesmal aber, anders als 1972, unter Einbindung der Bevölkerung.