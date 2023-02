Nach der Wahl ist vor der Wahl

Werbung

Woche eins nach der Wahl. Die FPÖ hätte in Ruhe zusehen können, wie ÖVP und SPÖ nach ihren Niederlagen mühsam wieder Boden unter den Füßen kriegen. Dann kam Gottfried Waldhäusls „Wien-Sager“ – und niemand redete mehr über die Niederlagen der beiden „Großparteien“. Stattdessen über die Frage, ob nun Wien ohnehin schon immer eine Vielvölker-Stadt war oder erst in den vergangenen Jahrzehnten zu einer wurde.

Strategisch war die erste Woche nach der Wahl für die FPÖ also keine gute. Personell und inhaltlich lief der Start in die Verhandlungsphase gemütlich. So richtig festgelegt hat sich die FPÖ noch nicht, wie sie die nächsten fünf Jahre anlegen wird. Die Nachdenkphase ist verständlich. Immerhin gibt es 20 neue Posten in Landtag und Regierung zu vergeben – und Fehler, die man jetzt begeht, können sich 2028 rächen.

Schneller als die FPÖ war die ÖVP. Nur wenige Tage nach ihrer Niederlage untermauerte die immer noch klar stärkste Partei in Niederösterreich ihren Führungsanspruch. Johanna Mikl-Leitner wird Landeshauptfrau, Stephan Pernkopf ihr Stellvertreter und Ludwig Schleritzko sowie Christiane Teschl-Hofmeister bleiben Landesräte. Jochen Danninger wird Klubobmann. Der Aderlass im Landtag beschert der ÖVP aber ein jämmerliches Unikum: Nur zwei der 23 Mandate gehen an Frauen. Letztlich ist diese eklatante Schieflage ein Fingerzeig, dass das ÖVP-Vorzugsstimmen-Modell dringend adaptiert werden muss.

Keine Probleme mit der Frauenquote haben NEOS und Grüne. Beide haben die personellen Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Und die SPÖ? Bei ihr sind nach dem Führungswechsel fast alle Fragen offen. Nur zwei Landtagssitze sind dank Direktmandaten fix vergeben. Der designierte Parteichef Sven Hergovich entscheidet noch vor den Regierungsverhandlungen nächste Woche, wer die anderen zehn besetzen und wer ihm in die Regierung folgen wird. Spätestens dann ist auch klar, wie neu die SPÖ unter neuer Führung tatsächlich ist.