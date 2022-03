Neue Ära für St. Pölten

St. Pölten war die klare Nummer 1, als Anfang März 1986 über die Landeshauptstadt abgestimmt wurde. 45 Prozent stimmten für die größte Stadt im Land, mit Respektabstand folgte Krems (29 Prozent) – die anderen Bewerberstädte Baden, Tulln und Wiener Neustadt spielten beim Votum eigentlich keine Rolle.

Heute, 36 Jahre später, bestreitet niemand mehr den Führungsanspruch St. Pöltens in Niederösterreich. Unsere Landeshauptstadt ist erwachsen geworden. Sie ist nicht nur Verwaltungszentrum und politischer Mittelpunkt des Landes, sondern auch die Stadt mit den meisten Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie ein kulturelles Zentrum, das den Vergleich mit anderen Landeshauptstädten nicht scheuen braucht. Und doch: Eine innige Liebe zu ihrer Landeshauptstadt haben viele Landsleute noch nicht entwickelt. Teils liegt das daran, dass sie seit Jahren nicht mehr in der Stadt waren – teils an der Strahlkraft der nahen Weltstadt Wien.

Masterplan „stp*25|50“ St. Pölten soll zu führender Region in der EU werden

Hier setzen die rot regierte Stadt und das schwarz regierte Bundesland nun gemeinsam an: Mit dem Masterplan stp*25|50 soll der Raum St. Pölten – also der NÖ-Zentralraum mit seinen 370.000 Einwohnern – klar als eine führende Region Europas positioniert werden. Nicht im Widerspruch zu Wien, sondern als Ergänzung. Der erste große Schritt auf diesem Weg ist das Jahr 2024: Land und Stadt, teilweise auch der Bund, investieren viel, um in diesem „Kulturhauptstadt“-Jahr den Blick auf Österreichs jüngste Landeshauptstadt zu lenken. Neben unzähligen Veranstaltungen sollen dann auch der neu gestaltete Domplatz, das Kinderkunstlabor oder die zum Kultur- und Gedenkzentrum ausgebaute ehemalige Synagoge die neue Ära einleiten.

Für den Erfolg des Masterplans ist 2024 aber nur ein kleiner Mosaikstein. Denn soll St. Pölten zu einer der fortschrittlichsten Regionen in Europa werden, muss jede stadt- und landespolitische Entscheidung in allen Lebensbereichen genau auf dieses Ziel abgestimmt werden.