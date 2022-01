Neue Angebote und viel Fingerspitzengefühl

Wenn in gut einer Woche wieder die Semesterzeugnisse verteilt werden, dann haben Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler das vierte Schulhalbjahr im Zeichen der Corona-Pandemie hinter sich. Seit knapp zwei Jahren ist an den Bildungseinrichtungen nichts mehr so, wie es früher war.

Nach wie vor begleiten Covid-Tests (so sie ausreichend vorhanden sind und funktionieren), Masken und das Abstandhalten den Unterricht. Das passt per se so gar nicht zu einem Ort des sozialen Zusammenlebens, an dem die Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen soll.

Zumindest das Distance-Learning konnte im letzten Halbjahr weitgehend abgewendet werden. Das war aufgrund des hohen Infektionsgeschehens nicht einfach – doch enorm wichtig, wie eine aktuelle Studie der Donau-Universität Krems zeigt: Demnach weisen 62 Prozent der Mädchen und 38 Prozent der Burschen eine depressive Symptomatik auf. Fünf- bis zehnmal mehr Jugendliche als üblich klagen über Angst- oder Schlafstörungen. Noch erschreckender ist, dass ein Fünftel der Mädchen und 14 Prozent der Burschen regelmäßig suizidale Gedanken plagen.

Die Erhebung zeigt die psychische Belastung als größten Kollateralschaden der Pandemie. Auslöser sind vor allem fehlende soziale Kontakte. Die Highlights aller Jugendlichen wie Schulbälle oder Wochenendpartys sind untersagt. Die Integration in neue Gesellschaftsgruppen, zum Beispiel bei Schulwechsel oder Berufseinstieg, wurde ungleich schwieriger.

Jetzt muss die Politik gegensteuern. Mit einem Ausbau des niederschwelligen psychologischen Angebots für Schüler, Studenten und Lehrlinge. Auch bei Lehrern und Ausbildern ist Fingerspitzengefühl gefragt. Denn das Leistungsniveau muss behutsam wieder jenem vor Corona angenähert werden. Nach wie vor wirken nämlich die Monate der Lockdowns in Schulen bzw. Betrieben nach. Und es sollte doch alles getan werden, damit der Terminus „Generation Corona“ künftig nur das Alter, nicht aber das Leistungsvermögen der heutigen Jugend beschreibt.