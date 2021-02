Am Wochenende jährt sich Niederösterreichs erster Corona-Fall zum ersten Mal. In diesen zwölf Monaten des Ausnahmezustands war unser aller Leben von Einschränkungen und Verzicht geprägt. Nach wie vor sind wir von einer Normalität meilenweit entfernt. Das zehrt an den Nerven in allen Teilen der Bevölkerung. Dazu kommen vermehrt psychologische Erkrankungen und enorme wirtschaftliche Schäden. Doch durch den europaweiten Mangel an Impfstoffen lässt die von vielen erhoffte Trendwende weiter auf sich warten. Es wird bis tief in den Sommer dauern, dass der breiten Bevölkerung eine Impfung angeboten werden kann.

Was also bis zur Immunisierung bleibt, ist der Ausweg über eine flächendeckende Teststrategie. Und hier ist Österreich und insbesondere Niederösterreich vorbildlich. Bis zu 600.000 Abstriche pro Woche werden in Teststraßen, Apotheken, Betrieben und Schulen durchgeführt. So können Infizierte schneller geortet werden. Kein Wunder also, dass bei den hohen Test-Kapazitäten die Inzidenzen steigen. Dafür wird die Dunkelziffer immer kleiner. Es scheint, als zeigten die strengen Sicherheitsmaßnahmen und vor allem die Disziplin (vom Großteil) der Bevölkerung auch gegen die hoch ansteckenden und schon weit verbreiteten Mutationen Wirkung.

Um nötige Perspektiven bieten zu können, muss die Politik jetzt an weiteren Öffnungsschritten arbeiten. Was für einen Friseurbesuch geklappt hat, kann auch einen Besuch im Restaurant, im Theater oder die Ausübung von Mannschaftssport ermöglichen. Denn ohne neue Anreize zum „Reintesten“ sinkt mit der Zeit auch die Testmoral wieder. Das können wir uns in den nächsten Wochen nicht leisten.