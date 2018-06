Fast zwei Wochen hat sie gedauert – die Schrecksekunde von Wiens Neo-Bürgermeister Michael Ludwig. Ausgelöst hatte sie Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou mit ihrem Vorstoß für die Einführung einer City-Maut. „Die City-Maut kommt nicht“, stellte Ludwig nun am Sonntag klar – flankiert von seinen Parteifreunden Hans Niessl aus dem Burgenland und Franz Schnabl aus Niederösterreich.

Rechtzeitig vor dem Treffen mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner entschärfte Ludwig so eine Debatte, die kaum zu gewinnen ist. Sieben von zehn Österreichern sind ohne Wenn und Aber gegen eine Citymaut – selbst sechs von zehn Wienern. Das mag zum einen daran liegen, dass die Österreicher im Allgemeinen und die Niederösterreicher im Besonderen immer noch große Freunde des Autos sind. Zum anderen liegt es daran, dass die Rahmenbedingungen für eine Wiener Citymaut anders als in Städten wie Oslo oder London schlicht nicht passen. Die Park- und Ride- Anlagen an der Stadtgrenze sind heillos überfüllt, in den Zügen auf den Hauptachsen aus St. Pölten oder Wiener Neustadt sind Pendler zu den Stoßzeiten schon froh, wenn sie einen Stehplatz ergattern. Besonders krass ist die Situation ab Mödling: Laut Zahlen des Landes stehen hier in den Zügen bis zu 40 Prozent der Fahrgäste. Und das, obwohl nur drei von zehn Pendlern aus dem Süden mit Öffis nach Wien pendeln. Man muss kein Mathematiker sein, um sich ausrechnen zu können, was in den Zügen los wäre, wenn etwa nur mehr 10 Prozent der Pendler mit dem Auto fahren.

Die Diskussion um die City-Maut war deshalb aber nicht unnötig. Sie lenkte stattdessen den Blick auf die wesentlichen Fragen: Was ist notwendig, damit möglichst viele der 180.000 Niederösterreicher, die nach Wien pendeln (und die 60.000 Wiener, die nach Niederösterreich pendeln), auf das Auto verzichten können? Und wie schaffen Niederösterreich und Wien gemeinsam mit dem Bund ein Paket, das kurzfristige Maßnahmen wie die Verlängerung der S-Bahn-Bahnsteige ebenso zum Inhalt hat wie Milliarden-Projekte wie den Bau einer zusätzlichen S-Bahn-Stammstrecke oder den U-Bahn-Ausbau ins Wiener Umland? Mit Alleingängen und Kirchturmmentalität (in beiden Bundesländern) wird es da kein Weiterkommen geben.