Nicht zögern, entscheiden!

Wer sich in den vergangenen Wochen und Monaten durch die 28 Lokalausgaben der NÖN blätterte, dem wird es aufgefallen sein: Die Zahl der Pleiten und Betriebsschließungen ist so groß wie lange nicht. Dort sperrt ein Wirtshaus zu, da ein Traditionsbetrieb – und dazwischen erwischt es Handelsketten wie kika/Leiner, Salamander oder Gerry Weber.

Die offiziellen Zahlen dazu mögen nicht dramatisch sein: 536 Insolvenzverfahren wurden in Niederösterreich im ersten Halbjahr gemeldet, um 25 mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres – und damals konnten manche Betriebe noch auf Mittel aus dem Corona-Hilfsfonds zählen. Sorgen macht Expertinnen und Experten der Ausblick: Die Stimmung in der Wirtschaft war schon lange nicht so schlecht wie gegenwärtig, zeigt auch das Konjunkturbarometer der Industriellenvereinigung. Demzufolge hat sich die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage im vergangenen halben Jahr von ohnehin mageren +2 auf -11 verschlechtert, der Ausblick auf -18. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die hohen Energiepreise spielen ebenso eine Rolle wie die Inflation und die stattlichen Lohnabschlüsse. Dazu kommt der Arbeitskräftemangel, der sich durch alle Branchen zieht. Und auch die wirtschaftspolitische Arbeitsverweigerung der Bundespolitik. So schnell in der Coronazeit die Entscheidungen gefallen sind, so langsam fallen sie jetzt. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte „Energiekostenzuschuss 2“, der im Jänner zugesagt wurde – und bis heute nicht umgesetzt ist. Pro Betrieb geht es um 3.000 bis 150 Millionen Euro. Auch in der Arbeitsmarktpolitik, in der Gesundheitspolitik und in der Klimapolitik herrscht Stillstand. Das vor dem Hintergrund einer Wirtschaftsleistung, die im zweiten Quartal geschrumpft ist.

Es ist nicht die Schuld der Politik allein, dass Österreich vom wirtschaftlichen Vorzeigeland zu einem Sorgenkind Europas wurde. Da spielen viele andere Faktoren mit. Es wäre aber die Aufgabe der Bundesregierung, entschlossen gegenzusteuern. Statt über Bargeld in der Verfassung zu reden, sollte sie die Ursachen der Teuerung bekämpfen, Investitionsanreize erhöhen und Lohnnebenkosten senken. Die Nationalratswahl ist erst in über einem Jahr – höchste Zeit, dass Schwarz-Grün in die Gänge kommt. Noch ein Jahr wirtschaftspolitischen Stillstandes hält unser Land nicht mehr aus.