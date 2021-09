Für die meisten Arbeitskräfte ist die Corona-Krise vorbei – zumindest vorläufig. Der Beschäftigungsmotor brummt wieder. Doch damit kehrt auch das Hauptproblem vor der Krise wieder zurück: der Fachkräftemangel. Eine schnelle Lösung dieses Problems gibt es nicht, eine langfristige sehr wohl: Es müssen mehr junge Menschen einen Lehrberuf ergreifen. Doch just hier spießt es sich: Aktuell sind in NÖ knapp 1.200 Lehrstellen frei. Vor allem der Tourismus, die Metall- und Elektrobranche und der Bau beklagen einen Mangel an Lehrlingen.

Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, AMS und Land versuchen dieser Entwicklung seit Jahren entgegenzusteuern und ein positives Bild der Lehre zu vermitteln. Die Erfolge bei Lehrlingswettbewerben und Berufs-Bewerben wie den Euroskills zeigen: Wer eine Lehre macht, braucht sich vor Maturanten nicht verstecken. Als schlagkräftiges Argument kommt dazu, dass gute Fachkräfte oft mehr verdienen als Absolventen höherer Schulen. Aber: Bei den Jugendlichen und ihren Eltern kommt diese Botschaft kaum an.

Berufs-EM Medaillenregen für junge NÖ-Fachkräfte bei „EuroSkills“

Die Gründe dafür sind vielfältig, das Image-Defizit der Lehre ist nur einer davon. Die größte Hürde ist oft, dass 14-Jährige noch nicht genau wissen, welche Talente sie haben und was sie beruflich machen wollen. Im Dickicht an Lehrberufen ist es dann nicht leicht, sich zu orientieren. Leichter ist es, eine weiterführende Schule zu besuchen und sich dann mit 18 oder 19 Jahren für den nächsten Schritt zu entscheiden.

Genau an diesen beiden Punkten muss die Lehrlingssuche ansetzen: Es braucht mehr Berufsorientierung in allen (!) Schulen – und zwar bei den 14-Jährigen und den Absolventen. Denn auch nach der Matura ist es für eine Lehre nicht zu spät.