Niederösterreich ist anders

Es ist landaus und landein nicht mehr zu übersehen. Niederösterreich befindet sich zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in der Intensivphase des Wahlkampfes. Mittlerweile haben alle Parteien ihre Auftaktveranstaltungen geschlagen. Dabei kristallisieren sich zwei Kernbotschaften heraus: Während die (noch) mit absoluter Mehrheit regierende ÖVP von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor einem Machtwechsel warnt, ist ein solcher das große Ziel von SPÖ und FPÖ. Doch wie realistisch ist ein roter Landeshauptmann Franz Schnabl oder eine blaue Landesführung unter Udo Landbauer?

So gut wie sicher wird die Volkspartei NÖ am 29. Jänner ihre absolute Mandatsmehrheit von aktuell 29 der 56 Sitze im Landtag verlieren. Das bescheinigt auch die jüngste NÖN-Umfrage, laut der die ÖVP bei 42 Prozent der Stimmen landet. Die Mehrheit in der Landesregierung wäre aber sogar mit diesem Ergebnis nicht unrealistisch.

Ermöglicht wird dies durch das in der Landesverfassung festgeschriebene Proporzsystem. Was ursprünglich als Stabilitätsfaktor eingeführt wurde, um wie 1934 einen Bürgerkrieg zu verhindern, stößt vor allem bei Kleinparteien auf Kritik. Es sei überaltert und gilt daher nur mehr in Wien, Ober- und Niederösterreich. Demnach sind alle Parteien ab einer gewissen Stärke (in NÖ bei rund 10 Prozent) fix in der Landesregierung vertreten. Und von den aktuell sechs ÖVP-Sitzen (bei neun Regierungsplätzen) könnten Mikl-Leitner & Co trotz herber Verluste sogar fünf und damit die Mehrheit halten.

Deshalb wird es realpolitisch auch abseits einer ideologisch kaum vorstellbaren SPÖ-FPÖ-NEOS-Koalition schwer, die Landeshauptfrau vom Thron zu stoßen. Sehr wohl aber wird es ein Arbeitsübereinkommen brauchen, das sich auf eine Mehrheit im Landtag stützt. Schon alleine deshalb sollte trotz aller Wahlkampfrhetorik die Gesprächsbasis zwischen den Parteien in den nächsten Wochen nicht gänzlich aufs Spiel gesetzt werden.