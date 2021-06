Jetzt ist es also fix: FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl wird angeklagt. Wegen Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit der Errichtung einer Asylunterkunft für Jugendliche in Drasenhofen vor zweieinhalb Jahren, von der vor allem der Stacheldraht noch in Erinnerung ist. Unabhängig von der politischen Dimension ist die Sache ernst: Sollte Waldhäusl verurteilt werden, drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Unbestritten ist, dass Waldhäusls Aktion damals völlig überzogen war und abgesehen davon ein veritabler politischer Bauchfleck. Ob er damit gegen geltendes Recht verstoßen hat, wird am Landesgericht St. Pölten entschieden. Unbestritten ist aber auch, dass für Waldhäusl gelten muss, was auch für jeden anderen Niederösterreicher gilt: Er ist erst schuldig, wenn er vom Gericht schuldig gesprochen wird.

Amtsmissbrauch FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl bleibt trotz Anklage

Es gilt, wie es so schön heißt, die Unschuldsvermutung. Und die muss selbstverständlich auch für Politiker jeglicher Couleur gelten – wenn auch die Unschuldsvermutung nicht das einzige Maß sein sollte, mit dem man politische Verantwortung misst. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner tut also gut daran, den Rufen nach Waldhäusls Rücktritt nicht zu folgen.

Anders SPÖ, Grüne und NEOS: Sie fordern konsequent jeden Politiker zum Rücktritt auf, gegen den ermittelt wird. Das ist zwar ihr gutes Recht, es untergräbt aber die Autorität des Rechtsstaates ebenso wie die leidigen Angriffe der ÖVP gegen die WKStA. Die FPÖ tut sich da leichter: Sie fordert, was ihr gerade genehm ist. Im Bund also den Rücktritt von Kanzler und Finanzminister, in Niederösterreich stärkt man dem eigenen Landesrat trotz Anklage den Rücken. Eine klare und vor allem glaubwürdige politische Linie sieht anders aus.