Noch steht es 452:0

Über 50 Tage ist die schwarz-blaue Landesregierung nun im Amt. Und noch hat sich realpolitisch für die Landeshauptfrau-Partei im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode wenig verändert. Die ÖVP gibt wie in Zeiten der absoluten Mehrheit Takt und Themen vor. Die FPÖ schwimmt mit und ist ob der Verantwortung offensichtlich noch überfordert. Bislang steht bei den blauen Landesregierungsmitgliedern die Selbstfindung im Mittelpunkt. Da geht es mehr um die Suche nach der Zusammensetzung der Büro-Teams als um Themen für das Land.

Das wird sich jetzt rasch ändern müssen, wenn in der kommenden Landtagssitzung der von den Blauen geforderte Corona-Fonds beschlossen werden soll. Die Richtlinien, wer, wofür und wie viel Geld aus dem 30 Millionen schweren Budget-Topf erhält, werden Anfang Juni in der Landesregierung fixiert. Das ist entscheidend, weil seit Verkündigung des Regierungsprogramms Hausärzte in Niederösterreich verstärkt Patientinnen und Patienten mit vermeintlichen Long-Covid-Symptomen vermelden. Offensichtlich hegen einige Landsleute große Hoffnungen, von Geldern aus dem Fonds profitieren zu können.

Jedenfalls profitieren sollen nach der kommenden Landtagssitzung die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Zwar wird der viel diskutierte und für Amtsinhaber vorteilhafte nicht-amtliche Stimmzettel auch in Niederösterreich bald der Vergangenheit angehören.

Das geplante Gemeinde-Paket bringt den Ortschefs aber höhere Bezüge und eine bessere soziale Absicherung. Das ist nötig, weil die Herausforderungen für die Gemeinde-Chefs in den letzten Jahren enorm gestiegen sind und der Job an Reiz verloren hat. Wer quasi rund um die Uhr im Dienst ist und persönliche Haftungsverantwortung trägt, soll finanziell im Vergleich zur Privatwirtschaft nicht auch noch draufzahlen. Denn schon jetzt ist der Job bei Jüngeren wenig attraktiv, was das Durchschnittsalter der Bürgermeister von 55 Jahren beweist.

Dass die ÖVP, die 452 der 573 Ortschefs stellt, eineinhalb Jahre vor der Gemeinderatswahl 2025 das Paket schnürt, wundert wenig. Dass die FPÖ dies ohne viel Gegenwehr mitträgt, schon mehr. Denn aktuell gibt es im Land kein einziges Gemeindeoberhaupt der FPÖ. Aber das wollen die Blauen ändern — dann aber gegen und nicht mit der ÖVP.