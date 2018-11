Es ist schon ein ganz besonderes Jubiläum, das am Montag dieser Woche begangen wurde. Am 5. November 1978 hat Österreich bei einer Volksabstimmung über die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks im niederösterreichischen Zwentendorf abgestimmt. Eine hauchdünne Mehrheit von 50,5 Prozent hat sich damals dagegen ausgesprochen – und somit ein Stück Zeitgeschichte geschrieben.

Bis heute ist Zwentendorf das einzige Kernkraftwerk der Welt, das zwar fertiggebaut, aber nach einer Volksabstimmung nie in Betrieb gegangen ist. Während für 200 bereits beschäftigte Kerntechniker eine Welt zusammenbrach, war es für viele Zeitzeugen das wichtigste „Nein“ ihres Lebens. An der Richtigkeit dieser Entscheidung zweifelt 40 Jahre später so gut wie niemand mehr im Land, weil damals ein Umdenkprozess eingeläutet worden war, der durch die Tschernobyl-Katastrophe 1986 rasch beschleunigt wurde. Heute wünschen sich über 90 Prozent der Bevölkerung ein atomstromfreies Österreich sowie den raschen Ausbau von erneuerbaren Energien.

Dabei nimmt Niederösterreich europaweit eine Vorreiterrolle ein. Der für Umweltfragen zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf verweist darauf, dass bereits seit drei Jahren 100 Prozent des Strombedarfs in unserem Bundesland aus erneuerbarer Energie wie Wasser, Wind, Sonnenkraft oder Biomasse abgedeckt werden können. Noch nicht gewonnen ist der auch von Niederösterreich aus stark forcierte Kampf gegen einen europaweiten Ausstieg aus der Atomkraft. Nach wie vor gibt es in der EU und der Schweiz 135 Atomreaktoren, 27 davon in Nachbarländern von Österreich.

Gegen diese uneingeschränkte Forderung nach der globalen Energiewende spricht allerdings die in Zukunft angestrebte Mobilitätsstrategie. Denn für einen flächendeckenden Umstieg auf die Elektro-Mobilität reicht die erneuerbare Energie nicht aus. Hinzu kommt, dass der ökologische Fußabdruck bei vielen E-Autos auch durch Herstellung und Entsorgung der nötigen Akkus viel größer ist als bei vielen Benzin- und Dieselfahrzeugen. Deshalb darf man gespannt sein, ob den E-Autos die Zukunft gehört, wie sie früher auch den Atomkraftwerken prophezeit wurde. In 40 Jahren haben wir wohl auch darauf eine Antwort.