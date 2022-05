Nur ein erster Schritt

Werbung

Ende August endet die aktuelle 15a-Vereinbarung – jene Vereinbarung zwischen Bund und Ländern also, die die Bundesmittel für die Elementarpädagogik sichert. Die nun von Bundesregierung und Landeshauptleuten präsentierte Nachfolge-Vereinbarung bringt für das Kindergartenwesen in den nächsten fünf Jahren insgesamt eine Milliarde Euro an Bundesgeldern – und damit um knapp 290 Millionen Euro mehr als in den vergangenen fünf Jahren. Für Niederösterreich bedeutet das, dass für Kindergärten und Kleinkinderbetreuung um 55 Millionen Euro mehr zur Verfügung stehen als bisher.

Die SPÖ spricht zwar von einer Mogelpackung, weil die schwarz-grüne Bundesregierung eine „Kindergarten-Milliarde“ verkaufte – tatsächlich die Milliarde aber erst nach fünf Jahren eine ist (pro Jahr sind es nämlich nur 200 Millionen Euro). Aber unbestritten ist, dass der Bund für die Kinderbetreuung künftig mehr Geld als bisher in die Hand nimmt. Das ist ein wichtiges Signal.

15a-Vereinbarung Mehr Bundes-Geld soll neue Plätze für Kleinste bringen

Zumal mit dem Geld nicht nur neue Gruppen geschaffen und die räumliche Situation in den Kindergärten verbessert werden wird, sondern auch die Kleinkinderbetreuung ausgebaut wird. Bei der ist Niederösterreich nach wie vor Nachzügler: Die Betreuungsquote bei unter Dreijährigen liegt nur bei 25,6 Prozent – zum Vergleich: In Wien liegt sie bei 44 Prozent, im Burgenland bei 34 Prozent.

Zu einem Gutteil ist diese geringe Betreuungsquote keiner freien Entscheidung der Eltern geschuldet, sondern vielmehr dem Umstand, dass vor allem in ländlichen Gemeinden oft keine ausreichende Gruppengröße erzielt werden kann. Und die ist bisher notwendig dafür, dass es Landesgeld gibt. Mit Herbst ändert sich das: Geld gibt es bereits, wenn in einer Gruppe „überwiegend“ Unter-3-Jährige sind. Das ist ein Fortschritt. Schade ist aber, dass es weiter weder einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gibt noch bundesweit einheitliche Standards. Zumindest bis zur nächsten 15a-Vereinbarung.