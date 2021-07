Als Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vor wenigen Tagen alle ASFINAG-Projekte stoppte, um sie zu evaluieren, war der Aufschrei gerade in Niederösterreich groß. Mit der Marchfeld-Schnellstraße (S 8), dem Lobau-Tunnel (S 1), der Traisental-Schnellstraße (S 34) und dem Ausbau der Mattersburg Schnellstraße (S 4) sind hier gleich vier Milliarden-Projekte in Planung. Seither vergeht kaum ein Tag ohne ÖVP-Attacke gegen die grüne Ministerin.

Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach nun bei seinem Besuch im Mostviertel ein Machtwort: Alle diese Projekte werden umgesetzt – sofern sie die Genehmigungsverfahren bestehen. Das sei so auch im Koalitionspakt festgeschrieben. Damit ist die politische Diskussion erledigt. Denn unabhängig davon, was die Evaluierung nun ergibt oder nicht, werden die Straßen gebaut. In der Praxis waren Gewesslers Möglichkeiten, die Bauprojekte zu verhindern, von vornherein schlecht: Hinter jedem Autobahn- oder Schnellstraßenprojekt steht ein Bundesgesetz, das nur von einer Mehrheit im Nationalrat ausgehebelt werden könnte. Gewessler müsste also sowohl SPÖ als auch FPÖ für einen Autobahn-Baustopp gewinnen und zugleich ein Ende der Koalition riskieren.

Aber was sollte der Theaterdonner dann? Die Antwort ist simpel. Als Klimaschutzministerin kann Gewessler mit Blick auf die grüne Wählerschaft Autobahn-Bauten nicht durchwinken, ohne zumindest ihr Missfallen zu demonstrieren. Die ÖVP nutzte die Gelegenheit, sich als Interessensvertreter der motorisierten Bevölkerung zu positionieren. Auf der Strecke blieb wieder einmal der Koalitionsfriede – und das Gefühl, dass diese türkis-grüne Bundesregierung an einem Strang zieht.