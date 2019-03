Niederösterreich hat in vielen Bereichen bundesweit die Nase vorne. Nirgends aber reicht für Platz eins eine so niedrige Quote wie beim Frauenanteil unter Bürgermeistern. Gerade einmal zwölf Prozent der 573 Gemeinden sind in weiblicher Hand. Tendenz nur leicht steigend. Bei den Gemeinderäten ist zumindest jedes vierte Mandat von einer Frau besetzt. Und Niederösterreich stellt aktuell die einzige Landeshauptfrau österreichweit.

Das ist gut und schön. Doch auch im größten Bundesland gibt es bei der Anzahl der Frauen in der Politik bzw. in Führungspositionen allgemein noch gewaltig Luft nach oben. Deutlich vor Augen geführt wird uns das wieder beim Internationalen Frauentag am Freitag dieser Woche. Seit 1921 ist der 8. März der Gleichberechtigung für Frauen gewidmet. Aber das ist nicht der einzige Tag. Mittlerweile zweimal jährlich gibt es den sogenannten „Equal Pay Day“. Damit soll im Frühjahr und im Herbst auf die Einkommensunterschiede zu Männern aufmerksam gemacht werden. Der Tag (am Dienstag der Vorwoche war es wieder so weit) zeigt auf, wie lange Frauen im Jahresgehaltsvergleich umsonst arbeiten.

An der Publicity kann es also nicht liegen, dass sich die Schere zwischen Frauen und Männern nur sehr langsam schließt. Nur müssen auf die Lippenbekenntnisse auch Taten folgen. Und das kann nur heißen: Kinderbetreuungen ausbauen, Gehälter anpassen, Zeiten für Karenz und Kinderbetreuung anrechnen und zumindest den viel diskutierten Papamonat für alle einführen. Denn es braucht keine neuen Worte, Tage oder mehr Quotenfrauen. Es braucht eine höhere Frauenquote. Und die würde dann ganz von alleine kommen.