Pro forma ist die Landeshauptleute-Konferenz nur ein informelles Gremium, das es laut Verfassung nicht einmal gibt. De facto sagt die Landeshauptleute-Konferenz seit den 1970er-Jahren der Bundespolitik, was sie zu tun hat und was nicht. Das war in der Vergangenheit so, das wird in absehbarer Zukunft so sein.

Wenn Niederösterreichs Landeshauptfrau Anfang nächster Woche den Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz antritt, ist die Situation dennoch völlig anders als bisher: Denn erstmals steht den Landeshauptleuten eine Bundesregierung gegenüber, die von vornherein gesagt hat, dass sie gar keine politischen Entscheidungen treffen will. Die trifft das Parlament – und das wohl zunehmend populistisch, je näher die Nationalratswahl kommt.

Mikl-Leitner kündigt deshalb bereits an, dass sie die Landeshauptleute-Konferenz bewusst anders positionieren will. Als Garant für Sicherheit und Verlässlichkeit, als Gegenpol zum turbulenten Bund. Für das Gelingen dieses Plans muss aber ein kühner Spagat gelingen – ist doch Niederösterreich am 29. September das Bundesland mit den meisten Wahlberechtigten (Wien liegt nur auf Platz 2). Im Nationalrats-Wahlkampf könnte es also auch hier turbulent werden.

Vor allem, wenn man einen Blick auf die Agenda der Landeshauptleute-Konferenz und des ebenfalls unter NÖ-Vorsitz agierenden Bundesrates wirft: die weitere Dezentralisierung von Bundeseinrichtungen, die Kompetenzbereinigung zwischen Ländern und Bund, die Pflegeversicherungs-Diskussion sowie die Steuerreform. Für den Erfolg des Vorsitzes entscheidend sein wird, dass es Mikl-Leitner gelingt, bei diesen Themen auch die SPÖ-Landeshauptleute ins Boot zu holen.