Mit der Nachricht, dass das neuartige Coronavirus in St. Pöltens chinesischer Partnerstadt Wuhan seinen Ursprung haben dürfte, ist im Jänner die Krankheit erstmals in unserem Bundesland „aufgeschlagen“. Mittlerweile sind nach dem Ausbruch in Italien auch Niederösterreicher mit dem Virus infiziert. Das Thema beherrscht aktuell den Alltag und die Schlagzeilen. Weil „Covid-19“ zu wenig erforscht ist, in Einzelfällen tödlich endete und noch kein Gegenmittel gefunden wurde, macht die Krankheit Angst. Das ist verständlich.

Tatsächlich ist das Coronavirus aber laut Experten nicht wesentlich gefährlicher als die uns bekannte Grippe. An der Influenza sterben jährlich österreichweit rund 1.500 Menschen. Der Großteil derer leidet bereits an Vorerkrankungen oder ist geschwächt. Fast jedes Jahr kommt es im Winter zu einer Influenza-Epidemie, bei der sich zwischen fünf und 15 Prozent der Gesamtbevölkerung anstecken. Zum Vergleich: Nicht einmal zwei Dutzend Personen sind bis dato in Österreich mit dem Coronavirus infiziert. Diese Relationen verdeutlichen, dass Panikmache fehl am Platz ist.

Warum Bund und Land dennoch alles unternehmen, um die Ausbreitung einzudämmen, hat einen wesentlichen Grund. Eine künftige Influenza-Epidemie wäre mit einer gleichzeitigen Häufung von Coronavirus-Erkrankten eine enorme Belastung für das Gesundheitssystem. Deshalb ist entsprechende Vorsicht ebenso wichtig wie sachliche Information. Die hat bei der Grippeimpfung bislang nur wenig Wirkung gezeigt. Denn mit einer Durchimpfungsrate von unter zehn Prozent ist Österreich europaweit Schlusslicht. Das dürfte sich nach dem aktuellen Corona-Wahn aber wohl ändern.