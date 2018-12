1882 wurde der letzte in Österreich heimische Wolf erlegt. Jetzt, 136 Jahre später, könnte es wieder so weit sein. Am Montag trat jene Verordnung in Kraft, auf deren Grundlage Wölfe mit „problematischem Verhalten“ auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft geschossen werden dürfen. Die Landesregierung reagierte damit auf die vor allem am Land aufkeimende Sorge, um nicht zu sagen Hysterie, die das Wiederauftauchen des Wolfes begleitet.

Die Ur-Angst vor dem Wolf wirkt, vor allem dort, wo bereits Tiere aufgetaucht sind. Sie wirkt bei Alten genauso wie bei Jungen, besonders bei Eltern mit Kindern. Daran ändert auch nichts, dass bislang noch niemand einen der – je nach Darstellung – 25 bis 35 heimischen Wölfe tatsächlich gesehen hat. Abgesehen von einer Handvoll Jägern und Experten. So ist es wahrscheinlicher, von einem herumstreunenden Hund angefallen zu werden als einen Wolf zu sehen. Derzeit. Wölfe haben aber keine natürlichen Feinde außer dem Menschen. Es braucht deshalb klare Regeln für das Zusammenleben von Mensch und Wolf.

Mit der „Verordnung zum Schutz von Menschen und Abwendung von Schäden“ hat die Landesregierung jetzt Regeln geschaffen, die die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zuallererst beruhigen sollen. Ihnen die Gewissheit geben, dass der Mensch den Wolf stoppen kann und die Zahl der Wölfe nicht explodiert. Wie es in der Praxis gelingen soll, einzelne Problem-Exemplare eindeutig zu identifizieren, weiß zwar niemand. Auch nicht, ob diese Verordnung auf lange Sicht tatsächlich wirkt. Vorerst reicht es der Landespolitik aber, wenn ein Effekt eintritt, der auch bei der Homöopathie, einem anderen aktuellen Streitthema, unbestritten ist – der Placebo-Effekt.